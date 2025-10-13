政院批花縣府誤解災防法：強制撤離屬地方權責 計畫擬定或執行亦然

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
花蓮縣政府今天引述「災害防救法」第35條，行文要求行政院擬定及執行「馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」，行政院發言人李慧芝強調，核定地方政府災害防救計劃，依法屬於地方政府權責，花蓮縣政府所提災害防救法第35條規定作為中央核定避難計畫的理由，應該是對災防法規範有所誤解。

李慧芝指出，依據災害防救法第8條第1項規定，核定縣市地區災害防救計畫，是縣市政府的責任；另外，災害防救法第24條第1項明確規定，強制撤離屬縣市政府權責，不論是計畫的擬定或是執行，都是屬於地方政府的權責。

李慧芝表示，災防法第35條是指當鄉鎮市公所無法因應災害處理時，縣政府應主動派員協助；當縣政府無法因應災害處理時，則由中央災害防救業務主管機關主動派員協助，但法定職權機關沒有改變，依然是縣市政府。

李慧芝進一步指出，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官、政務委員季連成，已在10月10、11、12日，連續三天上午召集相關部會，討論花蓮縣災害疏散避難計畫，不但逐字檢視計畫內容，也邀請花蓮縣政府及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉公所與會，12日上午會議結束後，更請花蓮縣政府代理秘書長饒忠將討論意見帶回縣府研商。

她說，雖然花蓮縣政府迄今未提出「無法因應」的具體事由，或是依法提出任何請求事項，但中央前進協調所始終主動且盡力提供地方所需要的階段性協助。

李慧芝強調，天災有其不可預測性，各級政府無不謹慎以對，政院盡可能依法提供必要協助，季連成更多次召集各部會就花蓮縣災害疏散避難收容計畫提出建議，一切都是為了花蓮民眾著想，期望花蓮縣政府能依法定職責，核定相關災害防救計畫，才能讓民眾有所依循，知道災害來臨時如何疏散避難，希望地方能與中央一起，盡力保護國人生命財產的安全。

