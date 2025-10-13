影／屏東特搜赴花蓮搜尋 「氣體衝出挖到輪胎」發現失聯者汽車
屏東縣消防局特搜大隊日前馳援花蓮光復洪災奇蹟找到生還6歲女童。本月9日重返災區搜尋失聯者，特搜大隊長陳世鴻說，團隊從空拍、新舊地圖比對、水域流向等研判可能出現位置，12日下午3時發現時，「突然氣體衝出，起初以為是瓦斯罐，原來是挖到輪胎」。
屏東縣特搜大隊在失聯林男汽車落水點下方約800公尺到1公里，發現失聯者林男的汽車，現場也通知林男家屬，林男的女兒也在附近獲悉後趕抵現場，看到父親的汽車、車牌時當下哭到癱軟。
陳世鴻形容這趟搜救任務難度「宛若大海撈針，真的是盡了全力！」，這次尋找失聯者林男，林男工寮在佛祖街363巷3號附近，當時林男開車，洪水出現時，疑車子倒退時太快了，車子卡在田埂中，汽車翹以來，「洪水一來連人帶車沖走了」，林男老婆蔡女在路邊附近等丈夫，蔡女也遭洪水沖不見。
「現場宛若沙漠，全部被砂石覆蓋」，陳世鴻說，出發前他們就搜集資料研判可能出現位置，抵達現場後，從新舊地圖逐一比對，從空拍、建模等分析，發現哪裡有樹叢、原有道路，鋼筋裸露程度的，從中分析可能會在哪裡出現機會較大。
陳世鴻說，研判後同步開挖三個點，林男最後落水位置，從這裡開挖後，也確認之後的道路、樹叢方向，12日下午3時許，他們在林男最後出現落水位置下方約800公尺到1000公尺處發現林男的汽車。
陳世鴻說，發現汽車的位置，其實第二天就有開挖，但因怪手型號太小，需大型的怪手，第3天12日換上大型怪手，當天下午3時許，怪手開挖時，「突然有一個氣體沖出來，以為是瓦斯罐，仔細一看原來是挖到輪胎，輪胎爆胎了」，最後慢慢清，清出來看到車牌，車牌挖出後，跟家屬聯繫資料比對，林男女兒也在附近趕抵現場，看到父親的汽車與車牌時，哭到攤軟。
「汽車遭埋深度至少兩米」，陳世鴻說，原本佛祖街的地形從最上方到最底部有兩到三米的落差，是斜坡下來，但「幾乎全都被填平」。
林男的汽車遭怪手挖起，汽車前後玻璃都破裂，研判當下泥流沖擊呈上下翻滾，人也有可能被巨大力量甩出去。
陳世鴻說，現場砂石堆積至少三到五米高，怪手開挖深度有四米深。另外，還有一名佛祖街三號附近，洪水來臨時，兒子抓著母親的手，但在洪水大量沖擊時，兒子被冰箱撞到，兒子醒來後卡在樹上獲救，但和母親就此天人永隔。他們有到這名兒子生還附近開挖，從舊地圖看原本是田區也沒有任何大石頭。怪手開挖後，竟挖出高三米、寬二米的大石頭。
