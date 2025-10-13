花蓮洪災善款破11.5億元 擬提高補助弱勢家庭

9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，專案募款最新統計已累計湧入超過新台幣11.5億元善款，賑災基金會準備提居家生活與工作影響經濟支持，提高補助弱勢家庭。

衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日到10月24日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商與外匯等捐款管道。根據賑災基金會最新資料，截至10月12日晚間11時59分，累計捐款11億5661萬8739元，總筆數30萬1389筆。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，首階段慰助金已陸續發放中，後續將分階段落實賑助災區災民，開始進入第2階段為支持災民生活、落實關懷照護。

賑災基金會表示，慰助金陸續發放後，有關災區災民家戶生活補助，對象為有居住事實者，比照「0403震災復原重建方案」提列，擬提居家生活與工作影響的經濟支持，將提高補助弱勢家庭，將與衛福部相關單位討論後儘速提出。

賑災基金會說，第3階段社區復原及重建由中央定調災民相關安置重建規劃，基金會提供符合災民需求的生活與生計及心理重建（含就學）救助，重點貼近災民訴求「離災不離鄉」，將與相關單位擬定後提列經費。

賑災基金會表示，募款所得將依階段安排賑助工作，並依執行範圍匡列經費，每分錢都將用於災區、災民，歡迎各界監督，也希望各界能更理解災時應變、災後復原進程與減災整備重要性。

