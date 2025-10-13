花蓮洪災善款破11.5億元 擬提高補助弱勢家庭

快訊

中央社／ 台北13日電

9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，專案募款最新統計已累計湧入超過新台幣11.5億元善款，賑災基金會準備提居家生活與工作影響經濟支持，提高補助弱勢家庭。

衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日到10月24日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商與外匯等捐款管道。根據賑災基金會最新資料，截至10月12日晚間11時59分，累計捐款11億5661萬8739元，總筆數30萬1389筆。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，首階段慰助金已陸續發放中，後續將分階段落實賑助災區災民，開始進入第2階段為支持災民生活、落實關懷照護。

賑災基金會表示，慰助金陸續發放後，有關災區災民家戶生活補助，對象為有居住事實者，比照「0403震災復原重建方案」提列，擬提居家生活與工作影響的經濟支持，將提高補助弱勢家庭，將與衛福部相關單位討論後儘速提出。

賑災基金會說，第3階段社區復原及重建由中央定調災民相關安置重建規劃，基金會提供符合災民需求的生活與生計及心理重建（含就學）救助，重點貼近災民訴求「離災不離鄉」，將與相關單位擬定後提列經費。

賑災基金會表示，募款所得將依階段安排賑助工作，並依執行範圍匡列經費，每分錢都將用於災區、災民，歡迎各界監督，也希望各界能更理解災時應變、災後復原進程與減災整備重要性。

三陽工業捐贈100台機車 攜手親慈慈善會捐贈1500萬元助花蓮災後重建

影／今赴光復關心災民 王鴻薇再駁這事不實指控

台中下水道超人馳援花蓮 10機具加速清淤排水系統

影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

獨／堰塞湖撤離卡關！花縣府行文政院「撤離由中央統籌」 取消垂直避難

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，解除紅色警戒的最後一關「撤離計畫」仍待花蓮縣長徐榛蔚核定。據悉，撤離計畫面臨卡關，主因是花蓮縣府...

影／屏東特搜赴花蓮搜尋 「氣體衝出挖到輪胎」發現失聯者汽車

屏東縣消防局特搜大隊日前馳援花蓮光復洪災奇蹟找到生還6歲女童。本月9日重返災區搜尋失聯者，特搜大隊長陳世鴻說，團隊從空拍...

三陽工業捐贈100台機車 攜手親慈慈善會捐贈1500萬元助花蓮災後重建

針對近期花蓮因堰塞湖溢流所造成的嚴重災情，三陽工業（SYM）秉持企業社會責任精神，響應行政院東部聯合服務中心號召，捐贈1...

影／今赴光復關心災民 王鴻薇再駁這事不實指控

花蓮光復災後重建持續，國民黨立委王鴻薇與團隊今到災區沿途中正路、佛祖街、敦厚街等處發送水與香蕉給現場民眾，她提及有災民說...

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連...

劉世芳：花蓮洪災撤離人力應足夠 重點在戶口清查精準造冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，針對撤離機制，內政部長劉世芳指出，在多次與地方聯繫時，中央只能相信花蓮縣府提供的依親、收容或...

