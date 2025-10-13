獨／堰塞湖撤離卡關！花縣府行文政院「撤離由中央統籌」 取消垂直避難

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災。圖／林業署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，解除紅色警戒的最後一關「撤離計畫」仍待花蓮縣長徐榛蔚核定。據悉，撤離計畫面臨卡關，主因是花蓮縣府認為地方量能不足；縣府今天行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，並在未來疏散撤離時，由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。

花蓮光復洪災釀19死、5人失聯，目前堰塞湖仍是紅色警戒，中央前進協調所總協調官季連成昨說，解除紅色警戒的四項要件已完成三個，只差「撤離計畫」；內政部劉世芳也說，縣府同意後疏散撤離計畫後，就會據遇此進行。

據了解，花蓮縣府曾提出兩種版本的撤離計畫，經討論與修正後，並於昨日與中央達成一定共識，但花蓮縣行研處長陳建村今天指撤離有困難，目前無法核定，也讓中央備感錯愕。

據掌握，花蓮縣政府今天行文行政院、災防辦、內政部、農業部等多個中央單位，文中先是引用「災害防救法」第35條第2項，強調當縣市政府無法因應災害時，中央主管機關應主動派員協助，或依地方請求指派協調人員支援。

花蓮縣府表示，馬太鞍溪堰塞湖土砂總堆積量達3億方，日前因溢流5100餘萬方，造成1606戶遭泥流入侵，復原防災總長達2860公尺，受影響面積23平方公里，影響8000人。農業部資料顯示，目前仍有土砂2億5000萬方餘方，蓄水量約155萬噸，災害影響重大非花蓮縣府因應。

花蓮縣府接著列舉五項困難，指堰塞湖災害屬農業部權責，應由中央監測、評估、預警；目前保全戶計1837戶、8524人，其中9月23日採垂直避難人數為5239人，但受災地區多為中平房、災害弱勢族群，垂直避難仍有風險，建議取消；此次疏散撤離人數接近光復鄉居民總數，人數、運送均非當地鄉鎮公所或花蓮縣府可因應。

花蓮縣府續指，依「災害防救法」第10條，鄉鎮公所應推動疏散收容，但無足夠量能時，中央應擬定疏散撤離計畫，並進行實兵演練；公文也提到，堰塞湖位於農業部林田山事業區，依「國有林地堰塞湖應變標準作業程序」中央應採緊急工程降低潰決，保障下游鄉鎮居民生命安全。

最後，花蓮縣府指出，堰塞湖仍有大量土砂及蓄水，災害發生時造成的人命傷亡及影響範圍，遠超過地方政府負擔量能，建請中央發布黃色警戒或紅色警戒，進行預防性或強制性疏散撤離時，行政院應派員成立前進協調所，統籌擬定並執行疏散撤離計畫。

