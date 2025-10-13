三陽工業捐贈100台機車 攜手親慈慈善會捐贈1500萬元助花蓮災後重建

針對近期花蓮因堰塞湖溢流所造成的嚴重災情，三陽工業（SYM）秉持企業社會責任精神，響應行政院東部聯合服務中心號召，捐贈100台機車與1000萬善款，加計公益團體「社團法人親慈慈善會」提撥之500萬，共計百台機車與新臺幣1500萬元，協助災區重建，支援受災民眾早日恢復正常生活。

三陽表示，這次災害造成花蓮多處地區房舍嚴重毀損，居民生活陷入困境。為了讓援助能即時發揮作用，三陽工業與親慈慈善會分別提撥000萬元與500萬元公益善款，提供近2,000戶受災家庭生活急難救助與即時災後重建，期能減輕災民的經濟壓力，協助他們度過最艱難的時期。

三陽指出，災區現場被厚重汙泥覆蓋，許多機車被汙泥掩埋損害嚴重，居民生活行動受到嚴重影響。為協助災民儘快恢復交通便利，三陽工業將捐贈100台機車予受災民眾作為日常通勤及代步工具，期盼能為協助受災居民生活重新上路，為重建行動注入實質助力。

三陽工業董事長吳清源表示，花蓮的災情讓全台同感心痛，許多志工不眠不休地協助清理汙泥，用心守護受災居民，展現了無比的勇氣與奉獻精神，三陽與親慈慈善會對此致上最高敬意，也希望透過這份捐助，讓愛與資源即時送達到最需要的地方，並持續關注災後重建進度，陪伴花蓮重拾安定與希望。

親慈慈善會理事長陳朝清表示，災後現場一片混亂，許多家庭在短短幾天內失去了家園與生活依靠，深刻感受到災民的無助，也看見志工們無私奉獻的身影。

親慈慈善會理事黃俐荃提到，每次出動都是來自全台會員與志工的愛心匯聚。這次前往花蓮協助的志工中，許多人放下手邊工作，連夜趕赴災區，希望讓受災居民能早點回到家園，親慈慈善會希望在第一線提供最即時的協助，未來也將持續與花蓮當地社福單位合作，關懷受災弱勢家庭的長期需求，讓重建不只是一時的援助，而是持續的陪伴。

