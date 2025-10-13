快訊

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

影／今赴光復關心災民 王鴻薇再駁這事不實指控

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
國民黨立委王鴻薇與團隊今到光復關心災區現況，也回應辦公室助理遭控假提案真索賄一事。記者林佳彣／攝影
國民黨立委王鴻薇與團隊今到光復關心災區現況，也回應辦公室助理遭控假提案真索賄一事。記者林佳彣／攝影

花蓮光復災後重建持續，國民黨立委王鴻薇與團隊今到災區沿途中正路、佛祖街、敦厚街等處發送水與香蕉給現場民眾，她提及有災民說已經好幾天沒吃到水果。至於辦公室助理遭控假提案真索賄，她表示第一時間已回應。

王鴻薇說，今日行程是是前幾天就安排好，雖然災後已經滿長一段時間，仍可看到很多地方還是需要復原，也有很多志工自動自發來災區。她雖然不是花蓮的選區委員，經實際到災區關心、看狀況，未來有關相關特別條例、特別預算部分，能更切實地貼近所有災民實際需求。

至於媒體人馬郁雯等人今開記者會，指控辦公室張姓助理以「假提案真索賄」方式向藥品進口公司索取公關費、顧問費等230萬元。

王鴻薇表示，今天第一時間已經回應，3位爆料者全是民進黨準備要投入市議員選舉的人，他們爆料是不實指控，她的辦公室從來沒有任何相關藥廠的提案或質詢、公聽會、記者會，代表這場記者會不過是這些人準備選舉的子虛烏有、影射的記者會。

王鴻薇指出，辦公室從她本人到助理，她都已經嚴格要求，絕對不能作出索賄、違法事情，而張姓助理現在暫時停止職務做行政調查；張姓助理已經對外表示要提告3人，不實爆料者也要負起相關法律上責任。 

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

遭控藉勢索賄明碼標價 王鴻薇助理駁：子虛烏有將提告

國民黨主席改選 詹為元表態支持他「無欲無求的造王者」

遭爆助理與狗仔兜售跟拍照 王鴻薇稱無合作黃國昌 律師挾怨報復

陳駿季曾稱「堰塞湖無立即潰堤危險」 王鴻薇轟：下台負責

相關新聞

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，地方需提出撤離計畫並核定完成，才有機會解除紅色警戒。花蓮縣政府表示，光復鄉公所稱撤離8...

影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

花蓮縣馬太鞍堰塞湖9月23日洪災後至今仍有5人失聯，屏東縣消防局特搜大隊9日重返花蓮搜救。洪災發生時林男車輛卡在田埂，來...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

三陽工業捐贈100台機車 攜手親慈慈善會捐贈1500萬元助花蓮災後重建

針對近期花蓮因堰塞湖溢流所造成的嚴重災情，三陽工業（SYM）秉持企業社會責任精神，響應行政院東部聯合服務中心號召，捐贈1...

影／今赴光復關心災民 王鴻薇再駁這事不實指控

花蓮光復災後重建持續，國民黨立委王鴻薇與團隊今到災區沿途中正路、佛祖街、敦厚街等處發送水與香蕉給現場民眾，她提及有災民說...

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。