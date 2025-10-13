影／今赴光復關心災民 王鴻薇再駁這事不實指控

花蓮光復災後重建持續，國民黨立委王鴻薇與團隊今到災區沿途中正路、佛祖街、敦厚街等處發送水與香蕉給現場民眾，她提及有災民說已經好幾天沒吃到水果。至於辦公室助理遭控假提案真索賄，她表示第一時間已回應。

王鴻薇說，今日行程是是前幾天就安排好，雖然災後已經滿長一段時間，仍可看到很多地方還是需要復原，也有很多志工自動自發來災區。她雖然不是花蓮的選區委員，經實際到災區關心、看狀況，未來有關相關特別條例、特別預算部分，能更切實地貼近所有災民實際需求。

至於媒體人馬郁雯等人今開記者會，指控辦公室張姓助理以「假提案真索賄」方式向藥品進口公司索取公關費、顧問費等230萬元。

王鴻薇表示，今天第一時間已經回應，3位爆料者全是民進黨準備要投入市議員選舉的人，他們爆料是不實指控，她的辦公室從來沒有任何相關藥廠的提案或質詢、公聽會、記者會，代表這場記者會不過是這些人準備選舉的子虛烏有、影射的記者會。

王鴻薇指出，辦公室從她本人到助理，她都已經嚴格要求，絕對不能作出索賄、違法事情，而張姓助理現在暫時停止職務做行政調查；張姓助理已經對外表示要提告3人，不實爆料者也要負起相關法律上責任。

