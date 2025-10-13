花蓮縣府勤務召集240名替代役男 投入災後重建

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，為加速災區重建與復原，花蓮縣政府經內政部核准，啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，召集共240名替代役備役役男，投入災後重建行列。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，此次召集對象為花蓮縣內19歲至36歲除役前的各役別替代役備役役男，分兩梯次實施，每梯次服勤5日；第一梯次自民國114年10月13日至10月17日，第二梯次自10月20日至10月24日，役男們將分批前往光復鄉災區，協助地方政府推動重建工作。

花蓮縣政府指出，此次緊急召集是因應重大災情所採取積極行動，盼能透過人力支援，協助災區早日重建；除召集役男外，縣府也同步整合民政、消防、工務、社會等單位力量，並與中央及地方公所密切合作，針對受災地區進行道路搶修、環境整頓及生活扶助措施。

縣府表示，這240名替代役備役役男在最需要的時刻挺身而出，展現出深厚地方情感與公共精神，他們的參與不僅是災後重建重要力量，更是人民同心協力、守望相助具體展現；花蓮縣政府對每一名投入救災的役男表達誠摯感謝，並強調將持續關注災後復原進度，與花蓮鄉親共同重建安全、安心的家園。

