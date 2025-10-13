花蓮縣府勤務召集240名替代役男 投入災後重建
馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，為加速災區重建與復原，花蓮縣政府經內政部核准，啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，召集共240名替代役備役役男，投入災後重建行列。
花蓮縣政府今天發布訊息表示，此次召集對象為花蓮縣內19歲至36歲除役前的各役別替代役備役役男，分兩梯次實施，每梯次服勤5日；第一梯次自民國114年10月13日至10月17日，第二梯次自10月20日至10月24日，役男們將分批前往光復鄉災區，協助地方政府推動重建工作。
花蓮縣政府指出，此次緊急召集是因應重大災情所採取積極行動，盼能透過人力支援，協助災區早日重建；除召集役男外，縣府也同步整合民政、消防、工務、社會等單位力量，並與中央及地方公所密切合作，針對受災地區進行道路搶修、環境整頓及生活扶助措施。
縣府表示，這240名替代役備役役男在最需要的時刻挺身而出，展現出深厚地方情感與公共精神，他們的參與不僅是災後重建重要力量，更是人民同心協力、守望相助具體展現；花蓮縣政府對每一名投入救災的役男表達誠摯感謝，並強調將持續關注災後復原進度，與花蓮鄉親共同重建安全、安心的家園。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言