台中下水道超人馳援花蓮 10機具加速清淤排水系統

花蓮災後復原持續，台中市水利局今天組成「下水道超人」，派遣22人、10多組大型機具即刻出發花蓮，投入下水道清淤，盼加速恢復當地排水功能，這也是市府第5度馳援花蓮。

台中市水利局今天發布新聞稿，先前已陸續派出「搜救超人隊」、「工程超人隊」、「環保超人隊」及「家具超人隊」協助花蓮重建。此次再度動員「下水道超人」隊，市府第5度跨縣市馳援花蓮，展現台中與花蓮並肩同行、共築家園的堅定決心。

水利局指出，行動由副總工程司何政傑率隊，今天上午10時在豐原水資源回收中心集結出發。台中專業團隊以實際行動支援災區，期盼透過專業與團結，協助花蓮儘速恢復基礎排水功能，讓居民早日重建家園、恢復安居生活。

水利局長范世億指出，「下水道超人」隊此次派遣22名具工程專業背景人員，並出動運土車、水車、挖土機、高壓清洗機、山貓、小型卡車等10餘輛大型機具，全力投入清淤工作。

團隊將針對光復鄉等重點區域的主要幹管與支線水溝，進行高壓清洗、抽吸及泥砂清除，迅速恢復排水暢通，防止積水再度發生。

