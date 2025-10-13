快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

花蓮光復災區大量淤泥 將去化利用

中央社／ 花蓮13日電

馬太鞍溪堰塞湖潰流，夾帶大量泥砂土石沖下，光復鄉街道、屋宅滿是淤泥，經鏟子超人等志工及大型機具清淤後，將去化利用；農田上約600萬噸用於復育；河川疏濬砂石將以標售方式處理。

災區總協調官季連成今天在記者會中答覆媒體提問表示，關於淤泥臨時堆置，目前堆置量大約13萬公噸，原來堆置6個場，包括糖廠旁、加油站旁邊的2堆置場已經全部清空，移往北富村、東富村，但路途遙遠較耗時，之後會集中在遠離市區人口密集處，這些砂土未來會做全盤的優化、去化，將垃圾與砂土分開，再將砂土做有價值的運用。

由於淤泥土質良好，環境部評估將其分類後再利用的可能性，例如作為輕質骨材、預拌土壤材料、高強度土壤、肥料或建築填料等。

季連成說，第二部分是農田上面覆蓋的淤土，有600萬公噸，此土砂幾乎都是河裡面的、比較細緻，是非常有經濟價值，此部分的淤土，等待後續重建與農田復育階段時，將會通盤考量如何運用。

至於馬太鞍溪疏濬的河砂將如何處置，經濟部水利署說明，目前暫置馬太鞍溪北側，預計今年底會疏濬100萬方，後續會是以標售方式來處理；為擴大疏濬量，在馬太鞍溪上游劃定一範圍，讓第一類、第二類的砂石業者可以去採取，原則上底價是「1方10元」，希望能加速疏濬的能量，讓民間業者共同來參與，達到更大的疏濬量能，增加通洪能力。

中央前進協調所副總協調官李孟諺解釋，若要能再利用、或作為建築之用的砂，是較粗顆粒的，若有民眾私有土地範圍內的土砂，自認有價想自行處理，就必須自行鏟挖，還要找到販售對象，一般民眾較不會這樣處置。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

指堰塞湖疏散細胞簡訊很多人不當一回事 邱議瑩：怎麼撤離問我就好

影／花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

相關新聞

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，地方需提出撤離計畫並核定完成，才有機會解除紅色警戒。花蓮縣政府表示，光復鄉公所稱撤離8...

影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

花蓮縣馬太鞍堰塞湖9月23日洪災後至今仍有5人失聯，屏東縣消防局特搜大隊9日重返花蓮搜救。洪災發生時林男車輛卡在田埂，來...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連...

劉世芳：花蓮洪災撤離人力應足夠 重點在戶口清查精準造冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，針對撤離機制，內政部長劉世芳指出，在多次與地方聯繫時，中央只能相信花蓮縣府提供的依親、收容或...

傅崐萁：撤離災民依法由鄉鎮負責 嗆中央天天栽贓花蓮縣府

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央、地方持續為撤離工作互槓。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院質詢時引述災害防救法第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。