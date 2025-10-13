花蓮光復災區大量淤泥 將去化利用

馬太鞍溪堰塞湖潰流，夾帶大量泥砂土石沖下，光復鄉街道、屋宅滿是淤泥，經鏟子超人等志工及大型機具清淤後，將去化利用；農田上約600萬噸用於復育；河川疏濬砂石將以標售方式處理。

災區總協調官季連成今天在記者會中答覆媒體提問表示，關於淤泥臨時堆置，目前堆置量大約13萬公噸，原來堆置6個場，包括糖廠旁、加油站旁邊的2堆置場已經全部清空，移往北富村、東富村，但路途遙遠較耗時，之後會集中在遠離市區人口密集處，這些砂土未來會做全盤的優化、去化，將垃圾與砂土分開，再將砂土做有價值的運用。

由於淤泥土質良好，環境部評估將其分類後再利用的可能性，例如作為輕質骨材、預拌土壤材料、高強度土壤、肥料或建築填料等。

季連成說，第二部分是農田上面覆蓋的淤土，有600萬公噸，此土砂幾乎都是河裡面的、比較細緻，是非常有經濟價值，此部分的淤土，等待後續重建與農田復育階段時，將會通盤考量如何運用。

至於馬太鞍溪疏濬的河砂將如何處置，經濟部水利署說明，目前暫置馬太鞍溪北側，預計今年底會疏濬100萬方，後續會是以標售方式來處理；為擴大疏濬量，在馬太鞍溪上游劃定一範圍，讓第一類、第二類的砂石業者可以去採取，原則上底價是「1方10元」，希望能加速疏濬的能量，讓民間業者共同來參與，達到更大的疏濬量能，增加通洪能力。

中央前進協調所副總協調官李孟諺解釋，若要能再利用、或作為建築之用的砂，是較粗顆粒的，若有民眾私有土地範圍內的土砂，自認有價想自行處理，就必須自行鏟挖，還要找到販售對象，一般民眾較不會這樣處置。

商品推薦