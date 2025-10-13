馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連成表示，現在砂土全移至遠離市區的堆置場，未來會去化作經濟價值運用。至於疏濬土方未來研擬定價1立方10元賣給業者，加速疏濬量能。

季連成表示，有關堆置場的砂土約13萬公噸，原本有6個堆置場，現在第1、2清空，由於北富村、東富村運送土量距離較遠，因此還是暫置在1、2堆置場，3號堆置場清空，全部移到第5、6堆置場遠離光復市區，未來砂土會機械去化，垃圾是垃圾，砂土是砂土，未來砂土會有價值再運用。

至於農田淤泥，季連成說，農田有600萬噸，都是砂土裡比較細緻的部分，具有經濟價值，待農田復育時再通盤考量。

經濟部水利署表示，疏濬土方暫置在馬太鞍溪北側國有土地，年底預計疏濬100萬立方，未來會標售方式處理；為了擴大疏浚量，在馬太鞍溪上游畫一定的範圍，可讓第一、二類土砂業者採取，定價1立方10元，加速疏濬能量，讓民間業者參與，希望能增加通洪能力。

縣府行研處長陳建村指出，因應土方載運需求，台9線大進加油站旁的第1、2置土場、馬太鞍加油站旁的第4置土場同步出土作業，砂石車等大型車輛多沿台9線行駛，於民治路口左轉進入第3置土場，再經台9線與農場路口離開，形成循環動線。

中央前進協調所副總協調官李孟諺說，要能再利用並作為建築使用的砂屬於粗顆粒，若是民眾私有土地範圍內的土砂，自認有價想自行處理，就必須自行鏟挖，還要找到販售對象，一般民眾較不會這樣處置。

由於淤泥土質良好，環境部評估將其分類後再利用的可能性，例如作為輕質骨材、預拌土壤材料、高強度土壤、肥料或建築填料等。 經濟部水利署將疏濬土方暫置在馬太鞍溪北側國有土地，年底預計疏濬100萬立方，未來會標售方式處理，可讓第一、二類土砂業者採取，定價1立方10元，加速疏濬能量。記者王思慧／攝影

