快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，未來會去化作經濟價值運用。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，未來會去化作經濟價值運用。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連成表示，現在砂土全移至遠離市區的堆置場，未來會去化作經濟價值運用。至於疏濬土方未來研擬定價1立方10元賣給業者，加速疏濬量能。

季連成表示，有關堆置場的砂土約13萬公噸，原本有6個堆置場，現在第1、2清空，由於北富村、東富村運送土量距離較遠，因此還是暫置在1、2堆置場，3號堆置場清空，全部移到第5、6堆置場遠離光復市區，未來砂土會機械去化，垃圾是垃圾，砂土是砂土，未來砂土會有價值再運用。

至於農田淤泥，季連成說，農田有600萬噸，都是砂土裡比較細緻的部分，具有經濟價值，待農田復育時再通盤考量。

經濟部水利署表示，疏濬土方暫置在馬太鞍溪北側國有土地，年底預計疏濬100萬立方，未來會標售方式處理；為了擴大疏浚量，在馬太鞍溪上游畫一定的範圍，可讓第一、二類土砂業者採取，定價1立方10元，加速疏濬能量，讓民間業者參與，希望能增加通洪能力。

縣府行研處長陳建村指出，因應土方載運需求，台9線大進加油站旁的第1、2置土場、馬太鞍加油站旁的第4置土場同步出土作業，砂石車等大型車輛多沿台9線行駛，於民治路口左轉進入第3置土場，再經台9線與農場路口離開，形成循環動線。

中央前進協調所副總協調官李孟諺說，要能再利用並作為建築使用的砂屬於粗顆粒，若是民眾私有土地範圍內的土砂，自認有價想自行處理，就必須自行鏟挖，還要找到販售對象，一般民眾較不會這樣處置。

由於淤泥土質良好，環境部評估將其分類後再利用的可能性，例如作為輕質骨材、預拌土壤材料、高強度土壤、肥料或建築填料等。

經濟部水利署將疏濬土方暫置在馬太鞍溪北側國有土地，年底預計疏濬100萬立方，未來會標售方式處理，可讓第一、二類土砂業者採取，定價1立方10元，加速疏濬能量。記者王思慧／攝影
經濟部水利署將疏濬土方暫置在馬太鞍溪北側國有土地，年底預計疏濬100萬立方，未來會標售方式處理，可讓第一、二類土砂業者採取，定價1立方10元，加速疏濬能量。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

指堰塞湖疏散細胞簡訊很多人不當一回事 邱議瑩：怎麼撤離問我就好

影／花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

相關新聞

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，地方需提出撤離計畫並核定完成，才有機會解除紅色警戒。花蓮縣政府表示，光復鄉公所稱撤離8...

影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

花蓮縣馬太鞍堰塞湖9月23日洪災後至今仍有5人失聯，屏東縣消防局特搜大隊9日重返花蓮搜救。洪災發生時林男車輛卡在田埂，來...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連...

劉世芳：花蓮洪災撤離人力應足夠 重點在戶口清查精準造冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，針對撤離機制，內政部長劉世芳指出，在多次與地方聯繫時，中央只能相信花蓮縣府提供的依親、收容或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。