劉世芳：花蓮洪災撤離人力應足夠 重點在戶口清查精準造冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，針對撤離機制，內政部長劉世芳指出，在多次與地方聯繫時，中央只能相信花蓮縣府提供的依親、收容或撤離人數；經了解，疏散撤離人力應該足夠，重點在戶口清查、精準造冊，未來在溝通、法令不足部分或疏散撤離計畫不夠明確者，還是要深切檢討。

立法院內政委員會今天邀內政部、原民會、農業部等人，就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，並備質詢。

民進黨立委張宏陸質詢時指出，天災無法避免，但這麼多人罹難是「可避免未避免」，並舉光復鄉大馬村整村撤離為例，顯示精準造冊和即時撤離重要性，劉世芳說，人定無法勝天，農業部持續監測，但有不可測因素，仍盼「盡量避免」，未來會朝更安全防護堰塞湖造成的災害。

張宏陸另提及，未來防汛相關演習應把撤離造冊與實地演練列為標準作業，透過每年檢驗避免類似情形再發生；經濟部水利署副署長黃宏莆說，每年都有辦理防汛演習，也包含撤離項目，未來將強化執行面，劉世芳則說，將按災害防救法要求地方政府確實造冊、時時更新，確保精準。

民進黨立委王美惠關注未來中央、地方如何合作撤離降低傷害。劉世芳說，在多次聯繫中，中央也只能相信花蓮縣府所提供依親、收容或撤離人數，當時她也請國軍和替代役前往待命，協助強制撤離；撤離當下，光復鄉公所反映廣播系統出問題，花蓮縣警局緊急派出消防車與警車協助廣播，花蓮縣府知道疏散撤離人數高達1837戶，到真正堰塞湖出現潰堤危機，已超過近43小時。

劉世芳提到，經中央與地方政府了解，疏散撤離人力應該足夠，但重點是戶口清查，是否知道房子裡住多少人、能否離開；她在很多工作會議特別提到，垂直撤離是人命保全最重要，財產損失次之，這樣的溝通計畫還是要加強。

劉世芳表示，曾在112年榮獲消防署韌性社區的大馬村長王梓安成功撤離全村，不僅挨家挨戶、也用族語廣播及巡視全村，未來將作為推廣強制疏散撤離的示範案例；未來在溝通、法令不足部分或疏散撤離計畫不夠明確者，還是要深切檢討。

民進黨立委黃捷質詢，如何確保第一時間讓家戶都接到撤離訊息。劉世芳指出，堰塞湖部分會發布海嘯警報；家戶通知方面，以高雄市為例，民政或警政人員會挨家挨戶請居民離開，不願意離開要簽切結書，這次還要細查花蓮縣政府或其他鄉鎮公所處理時，是否有比較沒注意到的地方，這些會按會議記錄或真正發生情形提供檢調參考。

