藍擬推光復重建條例 綠籲尊重部落不要永久屋意見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，當地自救會強烈反對國民黨立法院黨團提案的重建條例「劃定特定區域，限制居住或限期強制遷村、遷居」條文。民進黨立委伍麗華今天表示，部落要的是中繼安置，不要永久屋，應尊重當地居民意見，不應以法律條文強制劃設。

民進黨立法院黨團今天舉行輿情回應記者會，針對行政院傾向就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例提出修正案，而不另提重建條例，但國民黨將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，其中有關強制遷村的條文，引發當地部落反彈。

伍麗華今天出席黨團記者會時表示，國民黨團提出的重建條例第6條，是將當年「莫拉克颱風災後重建特別條例」第20條，原封不動搬到樺加沙重建條例，即「中央政府、縣（市）政府得就災區安全堪虞，或違法濫建之土地，經與原住民的居者諮商取得共識，得劃定特定區域，限制居住或限期強制遷村、遷居，且應予符合前項安置。」

伍麗華說，當年莫拉克風災條例曾引起諸多討論及爭議，部落沒有同意、共識，卻被迫強制遷村，如今難道還要再來一次嗎。

伍麗華指出，這次行政院版本（丹娜絲特別條例修正案），內容是增加馬太鞍溪堰塞湖整治、災區復原，其中第2項包括「受災民眾安置」，中繼屋的選項是放在受災民眾安置。

伍麗華表示，政府可以參考2016年熊本震災後，日本政府提供災民臨時安置的設計，包括有災民的家、預備臨時房屋、雜貨店等設施；面對未來重建需要集體共識，中繼安置不管是3個月或半年，大家有地方可以一起討論未來重建方向。

伍麗華說，馬太鞍部落的訴求很簡單，統計所需要的中繼戶數量、不要永久屋，中繼安置的土地、地點一定要是獲得部落認可的地點，並開放多元安置的選項，而不是以法律條文作強制劃定特定區域；部落堅持不要永久屋、要中繼安置，但目前仍未得到回應。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，外界不了解的人會以為，永久屋是一種權利，但其實不然。永久屋的另一面是強制遷居，必須離開原有部落，原來的財產、土地的使用權被限制；給予災民永久屋是「限制災民在原有部落土地使用的限制」，因此，太早以法律作強制限制，有違部落期望。

