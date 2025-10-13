快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

藍擬推光復重建條例 綠籲尊重部落不要永久屋意見

中央社／ 台北13日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，當地自救會強烈反對國民黨立法院黨團提案的重建條例「劃定特定區域，限制居住或限期強制遷村、遷居」條文。民進黨立委伍麗華今天表示，部落要的是中繼安置，不要永久屋，應尊重當地居民意見，不應以法律條文強制劃設。

民進黨立法院黨團今天舉行輿情回應記者會，針對行政院傾向就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例提出修正案，而不另提重建條例，但國民黨將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，其中有關強制遷村的條文，引發當地部落反彈。

伍麗華今天出席黨團記者會時表示，國民黨團提出的重建條例第6條，是將當年「莫拉克颱風災後重建特別條例」第20條，原封不動搬到樺加沙重建條例，即「中央政府、縣（市）政府得就災區安全堪虞，或違法濫建之土地，經與原住民的居者諮商取得共識，得劃定特定區域，限制居住或限期強制遷村、遷居，且應予符合前項安置。」

伍麗華說，當年莫拉克風災條例曾引起諸多討論及爭議，部落沒有同意、共識，卻被迫強制遷村，如今難道還要再來一次嗎。

伍麗華指出，這次行政院版本（丹娜絲特別條例修正案），內容是增加馬太鞍溪堰塞湖整治、災區復原，其中第2項包括「受災民眾安置」，中繼屋的選項是放在受災民眾安置。

伍麗華表示，政府可以參考2016年熊本震災後，日本政府提供災民臨時安置的設計，包括有災民的家、預備臨時房屋、雜貨店等設施；面對未來重建需要集體共識，中繼安置不管是3個月或半年，大家有地方可以一起討論未來重建方向。

伍麗華說，馬太鞍部落的訴求很簡單，統計所需要的中繼戶數量、不要永久屋，中繼安置的土地、地點一定要是獲得部落認可的地點，並開放多元安置的選項，而不是以法律條文作強制劃定特定區域；部落堅持不要永久屋、要中繼安置，但目前仍未得到回應。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，外界不了解的人會以為，永久屋是一種權利，但其實不然。永久屋的另一面是強制遷居，必須離開原有部落，原來的財產、土地的使用權被限制；給予災民永久屋是「限制災民在原有部落土地使用的限制」，因此，太早以法律作強制限制，有違部落期望。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

不等行政院！南部綠委自提財劃法修正 盼改善重北輕南

屏東靈媒文化特展專書 收錄44名原民靈媒生命故事

「為下一代而戰連線」范雲公布13大優先法案

台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援

相關新聞

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，地方需提出撤離計畫並核定完成，才有機會解除紅色警戒。花蓮縣政府表示，光復鄉公所稱撤離8...

影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

花蓮縣馬太鞍堰塞湖9月23日洪災後至今仍有5人失聯，屏東縣消防局特搜大隊9日重返花蓮搜救。洪災發生時林男車輛卡在田埂，來...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，光復鄉有大半市區被汙泥掩埋，經過鏟子超人清除後，全被堆置在置土場，中央前進協調所總協調官季連...

劉世芳：花蓮洪災撤離人力應足夠 重點在戶口清查精準造冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，針對撤離機制，內政部長劉世芳指出，在多次與地方聯繫時，中央只能相信花蓮縣府提供的依親、收容或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。