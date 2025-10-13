影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

花蓮縣馬太鞍堰塞湖9月23日洪災後至今仍有5人失聯，屏東縣消防局特搜大隊9日重返花蓮搜救。洪災發生時林男車輛卡在田埂，來不及逃離，屏東特搜大隊根據空拍、新舊地圖比對、水文流向，最後在車輛落水點下方約800公尺到1公里處發現失聯者汽車，搜救人員形容難度宛若「大海撈針」，但盡力找尋。

屏東縣消防局特搜大隊長陳世鴻說，10日到12日重返花蓮災區搜救，要尋找是一名林男，當時在光復鄉佛祖街附近有一處工寮，林男得知洪災來臨，趕緊開車去載老婆，未料疑心急開太快，車子倒車時，車輪卡在田埂，來不及逃離，就遭遇洪災。

陳世鴻形容，現場宛若沙漠，厚厚一層灰覆土，地形地貌全變。他們在開挖過程中，原本該處沒有任何石頭，竟出現3米高大石頭。他們根據新舊地圖比對，目擊者看到失聯者最後出現地方，從空拍、建模、水流、水域分析、地圖新舊研判推論出可能會出現的位置。

「搜救難度宛若大海撈針，現場宛若沙漠」，陳世鴻形容，道路、樹林幾乎都不見了，只有房屋漸漸的被開挖露出。

陳世鴻說，他們在昨12日下午3時許發現車輛，最後在車輛落水點下方約800公尺到1公里樹林中處發現失聯者的汽車，但現場未發現失聯者。接續屏東特搜人員將相關資訊與可能分析會出現的熱點，交接給花蓮縣消防局。

屏東特搜今天上午9時從花蓮離開，今下午回到屏東縣。這次出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」與怪手機具。 屏東縣消防局特搜大隊人員從新舊地圖、空拍、建模、水紋分析等，研判失聯者可能出現的位置。圖／讀者提供 屏東縣消防局特搜大隊人員從新舊地圖、空拍、建模、水紋分析等，研判失聯者可能出現的位置，雖然難度宛若大海撈針，但也是盡全力搜尋，發現車輛。圖／讀者提供 屏東縣消防局特搜大隊人員從新舊地圖、空拍、建模、水紋分析等，研判失聯者可能出現的位置。圖／讀者提供 屏東縣消防局特搜大隊人員找到失聯者的汽車車牌。圖／屏東縣消防局提供

