花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府行研處長陳建村（右）表示，光復鄉公所稱撤離8500多人有困難，目前無法核定。中央前進協調所總協調官季連成（左）說，縣府應動用全縣資源，才能因應大型災難撤離。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府行研處長陳建村（右）表示，光復鄉公所稱撤離8500多人有困難，目前無法核定。中央前進協調所總協調官季連成（左）說，縣府應動用全縣資源，才能因應大型災難撤離。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，地方需提出撤離計畫並核定完成，才有機會解除紅色警戒。花蓮縣政府表示，光復鄉公所稱撤離8500多人有困難，撤離計畫還需要多方補足具體實行細節，目前無法核定。中央前進協調所總協調官季連成說，縣府應動用全縣資源，才能因應大型災難撤離。

季連成表示，解除紅色警戒4個要件已達成3個，包含湖體穩定、堤防鞏固及疏濬工程，剩下地方撤離計畫。規畫疏散對象主要為3鄉鎮12村里保全戶，共1837戶8524人，警戒範圍從嚴認定，比堰塞湖潰決前畫定的範圍更大。

縣府行政暨研考處長陳建村指出，撤離計畫由鄉鎮公所在第一線執行，但光復鄉公所本身也嚴重受災，機關都無法上班，許多鄉鎮公所同仁自己家裡也受災。這次要在很短的時間裡完成8500多人疏散與撤離，鄉公所人員都很煩惱。

陳建村表示，「是不是再爭取一點時間，把計畫不足的地方補足」，包括幾個人在哪個地點，然後要動員幾人幾車分別是什麼類型，同時希望中央積極協助地方政府。縣府會跟前進協調所、光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉3個鄉鎮公所，再一次就這個撤離疏散應變計畫，取得大家共識，讓撤離計畫更加的精進可行。

陳建村說，目前撤離計畫書草案盤點10處收容處所，可容納1334人，但是不是只有這些人，都還需要再進一步確認。撤離的場所除了室內還有戶外空間，例如光復糖廠、大農大富平地森林園區；對於垂直避難，會採取比較保守的立場看待，希望優先不以垂直避難納入疏散撤離模式。

「沒有一個縣市的能量不夠」季連成說，像這種大型災難，必須動員花蓮所有救災量能，包括消防車、救護車、多間醫院，徵用替代役，還有國軍部隊，資源的盤點一定要非常徹底、廣面看資源，而不是只看光復鄉的資源；如果這些盤點完畢後，不足的地方，再從外縣市來支援。

季連成說，其他10個鄉鎮的所有資源，全投入在這裡，縣市政府依據災防法，可以調用徵用縣內所有資源。對此，陳建村僅表示，縣府還需要一些時間詳細盤點。

堰塞湖 馬太鞍溪

