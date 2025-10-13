傅崐萁：撤離災民依法由鄉鎮負責 嗆中央天天栽贓花蓮縣府
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央、地方持續為撤離工作互槓。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院質詢時引述災害防救法第10條，強調撤離執行單位為「鄉鎮市區公所」，嗆中央政府不該「天天栽贓花蓮縣政府」。
立法院內政委員會今天邀內政部、原民會、農業部等人，就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，並備質詢；另請經濟部、環境部、衛生福利部、行政院公共工程委員會派員列席備詢。
傅崐萁指出，9月22日上午7時紅色警戒、9月23日致災，短短一天，行政院災害應變中心是否跟地方政府協調、輔導及核定相關疏散計畫？這麼大的範圍，從180戶到1800戶達8600人；劉世芳回應，紅色警戒須強制撤離，範圍內的都要疏散，中央積極與花蓮縣府開會，需要替代役幫忙都全力協助。
傅崐萁也問，強制撤離是由哪個單位執行？劉世芳指出，由地方政府，包括花蓮縣政府與三個鄉鎮公所，由國軍與其他單位協助，傅崐萁直呼批評「胡說八道」、「不要裝瞎」，水利署副署長黃宏莆則重申，疏散及撤離作業都是按「災害防救法」相關規定，由縣市政府和鄉鎮公所。
但傅崐萁仍不滿，要求官員念出法條文字，黃宏莆接續唸出，「直轄市及縣市政府應督導鄉鎮市區公所辦理撤離作業整備，並落實疏散避難計畫，鄉鎮市公所應整備事項五項如下」，傅崐萁則回嗆，不要影射攻擊。
傅崐萁指出，每個縣市政府都做過颱風撤離，所有撤離工作由鄉鎮市公所負責，調度該區警察、消防、軍卡、預支兵力，再把撤離資料彙整到縣市政府，縣市政府再報到中央災害應變中心。
傅崐萁表示，縣市政府能量都是下放到各鄉鎮市區公所應變中心指揮，這是最基本的，「天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法律規定。」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言