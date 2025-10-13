傅崐萁：撤離災民依法由鄉鎮負責 嗆中央天天栽贓花蓮縣府

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央、地方持續為撤離工作互槓。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院質詢時引述災害防救法第10條，強調撤離執行單位為「鄉鎮市區公所」，嗆中央政府不該「天天栽贓花蓮縣政府」。

立法院內政委員會今天邀內政部、原民會、農業部等人，就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，並備質詢；另請經濟部、環境部、衛生福利部、行政院公共工程委員會派員列席備詢。

傅崐萁指出，9月22日上午7時紅色警戒、9月23日致災，短短一天，行政院災害應變中心是否跟地方政府協調、輔導及核定相關疏散計畫？這麼大的範圍，從180戶到1800戶達8600人；劉世芳回應，紅色警戒須強制撤離，範圍內的都要疏散，中央積極與花蓮縣府開會，需要替代役幫忙都全力協助。

傅崐萁也問，強制撤離是由哪個單位執行？劉世芳指出，由地方政府，包括花蓮縣政府與三個鄉鎮公所，由國軍與其他單位協助，傅崐萁直呼批評「胡說八道」、「不要裝瞎」，水利署副署長黃宏莆則重申，疏散及撤離作業都是按「災害防救法」相關規定，由縣市政府和鄉鎮公所。

但傅崐萁仍不滿，要求官員念出法條文字，黃宏莆接續唸出，「直轄市及縣市政府應督導鄉鎮市區公所辦理撤離作業整備，並落實疏散避難計畫，鄉鎮市公所應整備事項五項如下」，傅崐萁則回嗆，不要影射攻擊。

傅崐萁指出，每個縣市政府都做過颱風撤離，所有撤離工作由鄉鎮市公所負責，調度該區警察、消防、軍卡、預支兵力，再把撤離資料彙整到縣市政府，縣市政府再報到中央災害應變中心。

傅崐萁表示，縣市政府能量都是下放到各鄉鎮市區公所應變中心指揮，這是最基本的，「天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法律規定。」。

