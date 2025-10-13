快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

愛不停歇！嘉義縣特搜隊再啟程 挺進花蓮災區搜救失聯民眾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣特搜隊上午整備相關器材、裝備，奔赴花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊上午整備相關器材、裝備，奔赴花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供

花蓮縣馬太鞍堰塞湖自9月23日溢流以來造成嚴重災情，迄今已奪走19條人命，仍有5人失聯，中央災害應變中心持續調派具國家搜救隊分級認證（NAP）之縣市特種搜救隊前往支援。嘉義縣消防局今天再次集結10名特種搜救隊員，局長蔡建安訓勉並鼓舞士氣後，啟程前往花蓮縣光復鄉地區支援，以實際行動展現嘉義縣對災區的關懷與援助。

災害發生以來，嘉義縣長翁章梁第一時間即派遣縣消防局特搜隊20名人員前往花蓮災區，與各縣市搜救隊及民間救災單位協同作業，投入堰塞湖溢流區的緊急救援。經過多日努力，已確認受困人員全數成功救出後方才撤離返縣。

但目前花蓮馬太鞍溪災害現場仍有5名民眾下落不明，中央災害應變中心因此持續調派具國家搜救隊分級認證（NAP）之縣市特種搜救隊前往支援。嘉義縣消防局此次再度出動特搜人員10名，攜帶救生、特搜裝備及無人機，駕駛專業車輛馳赴花蓮，與當地救災團隊密切協調、並肩作戰，期盼早日尋獲失聯者。

局長蔡建安於出發前特別叮囑全體隊員，嘉義縣特搜隊是通過國家級認證的專業隊伍，任務不僅是支援花蓮，更是代表嘉義縣伸出援手、展現跨縣市合作的救災精神。期盼各位在現場全力以赴，同時將自身安全置於首位，確實遵守救災紀律，發揮專業所長，完成每一項任務。

嘉義縣消防局長蔡建安於出發前親自訓勉特搜隊員，叮囑任務執行時以安全為首、全力支援災區搜救工作。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局長蔡建安於出發前親自訓勉特搜隊員，叮囑任務執行時以安全為首、全力支援災區搜救工作。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊整備相關救災裝備，前往花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊整備相關救災裝備，前往花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊員清點相關器材裝備，奔赴花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊員清點相關器材裝備，奔赴花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局特種搜救隊10名隊員整裝待發，出發前往花蓮支援搜救任務，展現堅定與專業的行動力。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局特種搜救隊10名隊員整裝待發，出發前往花蓮支援搜救任務，展現堅定與專業的行動力。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊車隊滿載救災裝備與希望，奔赴花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣特搜隊車隊滿載救災裝備與希望，奔赴花蓮馬太鞍溪災區投入搜救行列。圖／嘉義縣消防局提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤

熱血馳援！竹市替代役支援花蓮 鏟子超人助災復

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

送雨鞋、物資…假借花蓮救災詐騙 刑事局籲「善良不能沒有防備」

相關新聞

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

影／花蓮光復「毀滅式天災」 他邊開怪手邊嘆至少要花150億復原

花蓮光復洪災復原不停歇，3周來大量重機具、人力投入救災，尤其重災區佛祖街。花蓮人彭先生災後開怪手清淤10來天，看著極近毀...

愛不停歇！嘉義縣特搜隊再啟程 挺進花蓮災區搜救失聯民眾

花蓮縣馬太鞍堰塞湖自9月23日溢流以來造成嚴重災情，迄今已奪走19條人命，仍有5人失聯，中央災害應變中心持續調派具國家搜...

台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤

台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重...

熱血馳援！竹市替代役支援花蓮 鏟子超人助災復

花蓮馬太鞍溪因強颱豪雨造成堰塞湖溢流，災情嚴重。新竹市府配合中央人力調度，今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。