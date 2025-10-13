愛不停歇！嘉義縣特搜隊再啟程 挺進花蓮災區搜救失聯民眾
花蓮縣馬太鞍堰塞湖自9月23日溢流以來造成嚴重災情，迄今已奪走19條人命，仍有5人失聯，中央災害應變中心持續調派具國家搜救隊分級認證（NAP）之縣市特種搜救隊前往支援。嘉義縣消防局今天再次集結10名特種搜救隊員，局長蔡建安訓勉並鼓舞士氣後，啟程前往花蓮縣光復鄉地區支援，以實際行動展現嘉義縣對災區的關懷與援助。
災害發生以來，嘉義縣長翁章梁第一時間即派遣縣消防局特搜隊20名人員前往花蓮災區，與各縣市搜救隊及民間救災單位協同作業，投入堰塞湖溢流區的緊急救援。經過多日努力，已確認受困人員全數成功救出後方才撤離返縣。
但目前花蓮馬太鞍溪災害現場仍有5名民眾下落不明，中央災害應變中心因此持續調派具國家搜救隊分級認證（NAP）之縣市特種搜救隊前往支援。嘉義縣消防局此次再度出動特搜人員10名，攜帶救生、特搜裝備及無人機，駕駛專業車輛馳赴花蓮，與當地救災團隊密切協調、並肩作戰，期盼早日尋獲失聯者。
局長蔡建安於出發前特別叮囑全體隊員，嘉義縣特搜隊是通過國家級認證的專業隊伍，任務不僅是支援花蓮，更是代表嘉義縣伸出援手、展現跨縣市合作的救災精神。期盼各位在現場全力以赴，同時將自身安全置於首位，確實遵守救災紀律，發揮專業所長，完成每一項任務。
