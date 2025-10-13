台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤
台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重點區域水溝清淤，盼加速恢復當地排水功能。
台中市長盧秀燕表示，台中市秉持「同島一命、共度難關」的信念，先前已陸續派出「搜救超人隊」、「工程超人隊」、「環保超人隊」及「家具超人隊」協助花蓮重建。此次再度動員「下水道超人」隊，是市府第5度跨縣市馳援花蓮，展現台中與花蓮並肩同行、共築家園的堅定決心。盧秀燕叮嚀安全第一，要求所有人員務必注意作業安全與衛生防護，確保任務順利完成。
台中市水利局長范世億指出，「下水道超人」隊此次共派遣22位具工程專業背景的同仁，並出動運土車、水車、挖土機、高壓清洗機、山貓、小型卡車等10餘輛大型機具，全力投入清淤工作。團隊將針對光復鄉等重點區域的主要幹管與支線水溝，進行高壓清洗、抽吸及泥砂清除，迅速恢復排水暢通，防止積水再度發生。
水利局表示，此次行動由副總工程司何政傑率隊，今天上午10時於豐原水資源回收中心集結出發。台中專業團隊以實際行動支援災區，期盼透過專業與團結，協助花蓮儘速恢復基礎排水功能，讓居民早日重建家園、恢復安居生活。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言