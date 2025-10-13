快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重點區域水溝清淤。圖／台中市水利局提供
台中市政府今天由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重點區域水溝清淤。圖／台中市水利局提供

台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重點區域水溝清淤，盼加速恢復當地排水功能。

台中市長盧秀燕表示，台中市秉持「同島一命、共度難關」的信念，先前已陸續派出「搜救超人隊」、「工程超人隊」、「環保超人隊」及「家具超人隊」協助花蓮重建。此次再度動員「下水道超人」隊，是市府第5度跨縣市馳援花蓮，展現台中與花蓮並肩同行、共築家園的堅定決心。盧秀燕叮嚀安全第一，要求所有人員務必注意作業安全與衛生防護，確保任務順利完成。

台中市水利局長范世億指出，「下水道超人」隊此次共派遣22位具工程專業背景的同仁，並出動運土車、水車、挖土機、高壓清洗機、山貓、小型卡車等10餘輛大型機具，全力投入清淤工作。團隊將針對光復鄉等重點區域的主要幹管與支線水溝，進行高壓清洗、抽吸及泥砂清除，迅速恢復排水暢通，防止積水再度發生。

水利局表示，此次行動由副總工程司何政傑率隊，今天上午10時於豐原水資源回收中心集結出發。台中專業團隊以實際行動支援災區，期盼透過專業與團結，協助花蓮儘速恢復基礎排水功能，讓居民早日重建家園、恢復安居生活。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

影／花蓮光復「毀滅式天災」 他邊開怪手邊嘆至少要花150億復原

花蓮光復洪災復原不停歇，3周來大量重機具、人力投入救災，尤其重災區佛祖街。花蓮人彭先生災後開怪手清淤10來天，看著極近毀...

愛不停歇！嘉義縣特搜隊再啟程 挺進花蓮災區搜救失聯民眾

花蓮縣馬太鞍堰塞湖自9月23日溢流以來造成嚴重災情，迄今已奪走19條人命，仍有5人失聯，中央災害應變中心持續調派具國家搜...

台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤

台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重...

熱血馳援！竹市替代役支援花蓮 鏟子超人助災復

花蓮馬太鞍溪因強颱豪雨造成堰塞湖溢流，災情嚴重。新竹市府配合中央人力調度，今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的...

