台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤

台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重點區域水溝清淤，盼加速恢復當地排水功能。

台中市長盧秀燕表示，台中市秉持「同島一命、共度難關」的信念，先前已陸續派出「搜救超人隊」、「工程超人隊」、「環保超人隊」及「家具超人隊」協助花蓮重建。此次再度動員「下水道超人」隊，是市府第5度跨縣市馳援花蓮，展現台中與花蓮並肩同行、共築家園的堅定決心。盧秀燕叮嚀安全第一，要求所有人員務必注意作業安全與衛生防護，確保任務順利完成。

台中市水利局長范世億指出，「下水道超人」隊此次共派遣22位具工程專業背景的同仁，並出動運土車、水車、挖土機、高壓清洗機、山貓、小型卡車等10餘輛大型機具，全力投入清淤工作。團隊將針對光復鄉等重點區域的主要幹管與支線水溝，進行高壓清洗、抽吸及泥砂清除，迅速恢復排水暢通，防止積水再度發生。

水利局表示，此次行動由副總工程司何政傑率隊，今天上午10時於豐原水資源回收中心集結出發。台中專業團隊以實際行動支援災區，期盼透過專業與團結，協助花蓮儘速恢復基礎排水功能，讓居民早日重建家園、恢復安居生活。

商品推薦