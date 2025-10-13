快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的團隊，在專責輔導員陳景泰帶領下，驅車趕赴花蓮，展開為期五天的災後復原與救災支援任務。圖／新竹市府提供
花蓮馬太鞍溪因強颱豪雨造成堰塞湖溢流，災情嚴重。新竹市府配合中央人力調度，今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的團隊，在專責輔導員陳景泰帶領下，驅車趕赴花蓮，展開為期五天的災後復原與救災支援任務。代理市長邱臣遠今親自慰勉即將啟程役男，一一致意打氣。

邱臣遠表示，這次行動由專輔員陳景泰擔任帶隊官，所有役男務必依照指揮調度，並將「安全」放在第一位。他也特別叮嚀三項重點，一要留意環境與體力狀況、二要發揮團隊合作與互助精神、三要維持良好紀律與形象，以最佳狀態完成支援任務，展現替代役「愛心、服務、責任、紀律」核心理念。

邱臣遠指出，過去幾日新竹市已先行出動特種搜救隊及重機具團隊兩支專業隊伍，投入搜尋救援及災後復原工作，積極協助花蓮防救災行動。這次替代役弟兄再次化身「鏟子超人」，共同投入災區復原，展現竹市替代役男的熱血與行動力，更充分發揮「軍民合作、同舟共濟」的精神。

民政處表示，這次出動的16名人員，包括民防役2名、消防役6名及社會役8名，由民政處統籌安排交通、後勤及防護裝備，包含雨鞋、雨衣及護目鏡等，確保役男能安全投入任務。

民政處強調，竹市替代役男平時即接受多元防救災訓練，具備完善的應變能力。此次實際投入第一線，協助災區進行環境清理、物資運送與道路復原，不僅是一次實務演練，更是新竹市公民精神的展現。市府期盼透過這次行動，為花蓮災區早日恢復正常生活盡一份心力，讓愛與溫暖在逆境中持續延伸。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

影／花蓮光復「毀滅式天災」 他邊開怪手邊嘆至少要花150億復原

花蓮光復洪災復原不停歇，3周來大量重機具、人力投入救災，尤其重災區佛祖街。花蓮人彭先生災後開怪手清淤10來天，看著極近毀...

愛不停歇！嘉義縣特搜隊再啟程 挺進花蓮災區搜救失聯民眾

花蓮縣馬太鞍堰塞湖自9月23日溢流以來造成嚴重災情，迄今已奪走19條人命，仍有5人失聯，中央災害應變中心持續調派具國家搜...

台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤

台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重...

熱血馳援！竹市替代役支援花蓮 鏟子超人助災復

花蓮馬太鞍溪因強颱豪雨造成堰塞湖溢流，災情嚴重。新竹市府配合中央人力調度，今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的...

