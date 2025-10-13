熱血馳援！竹市替代役支援花蓮 鏟子超人助災復

花蓮馬太鞍溪因強颱豪雨造成堰塞湖溢流，災情嚴重。新竹市府配合中央人力調度，今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的團隊，在專責輔導員陳景泰帶領下，驅車趕赴花蓮，展開為期五天的災後復原與救災支援任務。代理市長邱臣遠今親自慰勉即將啟程役男，一一致意打氣。

邱臣遠表示，這次行動由專輔員陳景泰擔任帶隊官，所有役男務必依照指揮調度，並將「安全」放在第一位。他也特別叮嚀三項重點，一要留意環境與體力狀況、二要發揮團隊合作與互助精神、三要維持良好紀律與形象，以最佳狀態完成支援任務，展現替代役「愛心、服務、責任、紀律」核心理念。

邱臣遠指出，過去幾日新竹市已先行出動特種搜救隊及重機具團隊兩支專業隊伍，投入搜尋救援及災後復原工作，積極協助花蓮防救災行動。這次替代役弟兄再次化身「鏟子超人」，共同投入災區復原，展現竹市替代役男的熱血與行動力，更充分發揮「軍民合作、同舟共濟」的精神。

民政處表示，這次出動的16名人員，包括民防役2名、消防役6名及社會役8名，由民政處統籌安排交通、後勤及防護裝備，包含雨鞋、雨衣及護目鏡等，確保役男能安全投入任務。

民政處強調，竹市替代役男平時即接受多元防救災訓練，具備完善的應變能力。此次實際投入第一線，協助災區進行環境清理、物資運送與道路復原，不僅是一次實務演練，更是新竹市公民精神的展現。市府期盼透過這次行動，為花蓮災區早日恢復正常生活盡一份心力，讓愛與溫暖在逆境中持續延伸。

