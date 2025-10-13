影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車
屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者林男的汽車，但未獲失聯者，今天上午9時撤離返回屏東。
屏東縣消防局特搜大隊指出，本月9日再度馳援花蓮，投入失聯者搜尋任務，這次搜救工作雖搜尋到一輛失聯者汽車，但現場並未尋獲失聯者，今13日9點撤離返回屏東。
昨12日現場發現失聯者林男的汽車，有網友在threads留言，「謝謝你們！謝謝你們找到我們的叔叔嬸嬸的車子，希望明天可以找到祂們，讓我們可以帶祂們回家」，也有留言寫到，「林先生的車牌被屏東特搜挖掘出土了！」
屏東縣消防局9日再度前往花蓮光復鄉災區，出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」，攜帶水域救援、繩索救助及空拍機等專業裝備，前往花蓮縣光復鄉災區支援搜尋作業。特搜隊依現場指揮系統任務分配，與中央災害應變中心前進協調所及各縣市搜救單位密切合作，強化搜尋範圍與效率，盡全力尋找失聯者。
