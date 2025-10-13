農業部：馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 壩體仍不穩定
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流釀災，災後復原持續進行，農業部長陳駿季今天說，馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流，壩體仍不穩定，將持續監測並由跨部會專案小組做後續處理。
陳駿季今天在立法院經濟委員會報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」並備質詢，但馬太鞍溪堰塞湖持續紅色警戒，最新情況也受到在場立委關注。
有關馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治部分，陳駿季說，共編列新台幣1.2億元，目前已啟動並強化馬太鞍溪堰塞湖調查監測，建立警戒值及疏散避難機制，並搶通堰塞湖周邊林道2.5公里，以利監測儀器佈設及掌握壩體變化，另已完成馬太鞍溪河道濬深5萬立方公尺。
陳駿季提到，目前馬太鞍溪堰塞湖的湖水從溢流口穩定流出，蓄水量約為溢流前的1.7%，但壩體仍不穩定，林業保育署持續使用無人機觀測。
民進黨立委邱議瑩詢問馬太鞍溪堰塞湖的整治，她說，之前說無路可進入，現在要如何做？邱議瑩也提到，如果有人對現在警戒發布不以為意，是否要訂新的標準，另水利單位對河流河川掌控，包括水位高低，應借用高科技，可放入特別條例中。
陳駿季說，馬太鞍溪堰塞湖後續處理，由跨部會專業小組討論，也有成大、台大、陽明交大團隊參與，有關警戒後的疏散還是需要演練。
另根據農業部向立法院內政委員會提出的報告，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布條件，目前包括：未來24小時預測累積雨量達200毫米、水位抬高0.5公尺，若水位抬高1公尺或地震震度5弱以上，除了紅色警戒，還要發布警報。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言