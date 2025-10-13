農業部：馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 壩體仍不穩定

快訊

中央社／ 台北13日電

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流釀災，災後復原持續進行，農業部長陳駿季今天說，馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流，壩體仍不穩定，將持續監測並由跨部會專案小組做後續處理。

陳駿季今天在立法院經濟委員會報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」並備質詢，但馬太鞍溪堰塞湖持續紅色警戒，最新情況也受到在場立委關注。

有關馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治部分，陳駿季說，共編列新台幣1.2億元，目前已啟動並強化馬太鞍溪堰塞湖調查監測，建立警戒值及疏散避難機制，並搶通堰塞湖周邊林道2.5公里，以利監測儀器佈設及掌握壩體變化，另已完成馬太鞍溪河道濬深5萬立方公尺。

陳駿季提到，目前馬太鞍溪堰塞湖的湖水從溢流口穩定流出，蓄水量約為溢流前的1.7%，但壩體仍不穩定，林業保育署持續使用無人機觀測。

民進黨立委邱議瑩詢問馬太鞍溪堰塞湖的整治，她說，之前說無路可進入，現在要如何做？邱議瑩也提到，如果有人對現在警戒發布不以為意，是否要訂新的標準，另水利單位對河流河川掌控，包括水位高低，應借用高科技，可放入特別條例中。

陳駿季說，馬太鞍溪堰塞湖後續處理，由跨部會專業小組討論，也有成大、台大、陽明交大團隊參與，有關警戒後的疏散還是需要演練。

另根據農業部向立法院內政委員會提出的報告，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布條件，目前包括：未來24小時預測累積雨量達200毫米、水位抬高0.5公尺，若水位抬高1公尺或地震震度5弱以上，除了紅色警戒，還要發布警報。

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

影／屏東特搜曾奇蹟搜救6歲女童 重返災區找到失聯者汽車

屏東縣特搜大隊日前馳援花光復鄉洪災，奇蹟式找到6歲女童小沂，本月9日屏東特搜重返災區搜尋，這次搜救工作昨12日找到失聯者...

影／花蓮光復「毀滅式天災」 他邊開怪手邊嘆至少要花150億復原

花蓮光復洪災復原不停歇，3周來大量重機具、人力投入救災，尤其重災區佛祖街。花蓮人彭先生災後開怪手清淤10來天，看著極近毀...

愛不停歇！嘉義縣特搜隊再啟程 挺進花蓮災區搜救失聯民眾

花蓮縣馬太鞍堰塞湖自9月23日溢流以來造成嚴重災情，迄今已奪走19條人命，仍有5人失聯，中央災害應變中心持續調派具國家搜...

台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉水溝清淤

台中市府5度馳援花蓮堰塞湖洪災，今天上午由水利局組成「下水道超人」，共派遣22人、10多組大型機具即刻出發，投入光復鄉重...

熱血馳援！竹市替代役支援花蓮 鏟子超人助災復

花蓮馬太鞍溪因強颱豪雨造成堰塞湖溢流，災情嚴重。新竹市府配合中央人力調度，今調派由16名民防、消防及社會役替代役男組成的...

