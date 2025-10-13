農業部：馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 壩體仍不穩定

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流釀災，災後復原持續進行，農業部長陳駿季今天說，馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流，壩體仍不穩定，將持續監測並由跨部會專案小組做後續處理。

陳駿季今天在立法院經濟委員會報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」並備質詢，但馬太鞍溪堰塞湖持續紅色警戒，最新情況也受到在場立委關注。

有關馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治部分，陳駿季說，共編列新台幣1.2億元，目前已啟動並強化馬太鞍溪堰塞湖調查監測，建立警戒值及疏散避難機制，並搶通堰塞湖周邊林道2.5公里，以利監測儀器佈設及掌握壩體變化，另已完成馬太鞍溪河道濬深5萬立方公尺。

陳駿季提到，目前馬太鞍溪堰塞湖的湖水從溢流口穩定流出，蓄水量約為溢流前的1.7%，但壩體仍不穩定，林業保育署持續使用無人機觀測。

民進黨立委邱議瑩詢問馬太鞍溪堰塞湖的整治，她說，之前說無路可進入，現在要如何做？邱議瑩也提到，如果有人對現在警戒發布不以為意，是否要訂新的標準，另水利單位對河流河川掌控，包括水位高低，應借用高科技，可放入特別條例中。

陳駿季說，馬太鞍溪堰塞湖後續處理，由跨部會專業小組討論，也有成大、台大、陽明交大團隊參與，有關警戒後的疏散還是需要演練。

另根據農業部向立法院內政委員會提出的報告，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布條件，目前包括：未來24小時預測累積雨量達200毫米、水位抬高0.5公尺，若水位抬高1公尺或地震震度5弱以上，除了紅色警戒，還要發布警報。

