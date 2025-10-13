影／花蓮光復「毀滅式天災」 他邊開怪手邊嘆至少要花150億復原

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復洪災復原不停歇，3周來大量重機具、人力投入救災，尤其重災區佛祖街。花蓮人彭先生災後開怪手清淤10來天，看著極近毀滅式天災所帶來的淤泥，難度不高但工程量大，清光至少要花150億元，甚至可能還不夠。

花蓮市40歲彭先生從事營造業，平均每月都會來探訪住在光復的丈人，9月23日人就在光復，準備要回花蓮市時就封橋，沒多久橋就沒了，也因橋被沖斷，他就困在當地一天。後來親戚的重機具來災區支援，他10多天來跟著開怪手清淤，包含疏濬、便道、光復國中、光復市區，以及佛祖街民宅開挖，也很感謝志工後續入內刷洗。

彭先生說，如果以現場來講，幾乎大家都是沒有救災經驗，只有平常生活遇到翻車等突發事況，「像是這種極近毀滅式的天災沒有。」他開怪手就是負責挖土和裝車，工程量大、難度不高，倒是搜救團體的難度較大，因為怕挖壞屍體。

來到佛祖街46巷目前開挖的道路盡頭，可見厚厚淤泥幾乎與人等高。彭先生站在上頭，看著一望無際猶如月球表面的廣袤土層，他評估整個光復鄉的淤泥至少要花150億元才能清完，可能還花不太起來。

彭先生指出，在光復災區，光是疏浚就有270台怪手，大小怪手、山貓等重機具超過2000台。他保守計算，1500台怪手每日8小時費用1.2萬元，單日要花1800萬元，10天就1.8億元，現況24小時清理也要清個1至2年，還要算機具、人力、吃飯等成本。

「縣內業者幾乎被徵派差不多了」，彭先生坦言工地暫緩，因為救災、救難視同作戰。

熟悉光復街道的彭先生說，「我比較沒有那麼沈重，失去摯愛的痛，我比人家遇得更多」，遇到這種毀滅式的天災，活著的人哭著或笑著、認真或頹廢，日子還是一樣要過，很多災戶很可憐，有能力的人就做，願意幫忙就幫忙，不願意幫忙就閉嘴。

