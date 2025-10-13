指堰塞湖疏散細胞簡訊很多人不當一回事 邱議瑩：怎麼撤離問我就好
花蓮馬太鞍堰塞湖洪災已邁入20天，撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成昨指出，撤離計畫待花蓮縣政府核定通過，公布後將盡快啟動演練。立委邱議瑩今表示，這次堰塞湖溢流事件很嚴重，但相關撤離簡訊發布後，很多人卻不當一回事，「南部人就會注意，疏散撤離SOP可以請教高雄市，不用問到陳其邁市長，問我就好。」
立法院經濟委員會今邀請農業部部長、經濟部部長、原住民族委員會首長、國家通訊傳播委員會首長、行政院公共工程委員會首長、行政院主計總處首長、內政部首長、教育部首長、交通部首長、環境部首長、文化部首長、勞動部次長及衛生福利部首長就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告，並備質詢。
邱議瑩質詢時指出，這次馬太鞍堰塞湖溢流事件相當嚴重，但土石流、撤離警戒簡訊發布後，很多人卻不當一回事，南部人的話就會注意疏散撤離，要求農業部、經濟部等，假如過去大家對這些警界都不引以為意，應該要重新制定標準，看執行面能做到什麼程度，並要及時掌控，且要借用高科技監控系統，這些都應該放到特別條例預算來盤點。
農業部長陳駿季表示，昨天中央前進協調所總協調官季連成強調，中央已召集縣府、原民會、受災鄉鎮長、各部會人員等，共同擬定撤離計畫，待花蓮縣政府核定後就能演練，唯有演練才能把災害造成的影響降到最低。
邱議瑩說，疏散撤離SOP可以請教高雄市，不用問到市長陳其邁，可以直接問我就好，也建議高雄過去做的精準撤離工作可以弄一份報告給前進協調所花蓮縣政府參考。
