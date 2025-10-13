快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，當地近來又因地震引發擔憂。內政部長劉世芳指出，中央災害應變中心維持一級開設，若要降級須壩體穩定、邊坡持續監測，也要將山下不特定人群納疏散撤離計畫；她說，花蓮縣府應儘速清查保全戶，未來若納兵棋推演，才能真確反映疏散撤離計畫。

立法院內政委員會今天邀內政部、原民會、農業部等人，就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，並備質詢；另請經濟部、環境部、衛生福利部、行政院公共工程委員會派員列席備詢。

劉世芳指出，中央災害應變中心仍維持一級開設，未來若要降級，要與進駐花蓮縣前進協調所總指揮官、政務委員季連成合作；針對降級條件，她提到壩體要穩定、邊坡持續監測，山下地區包括光復、萬榮及鳳林鄉因進出志工、機關多，有不特定人群，須納疏散、撤離及動員方案。

劉世芳說明，目前季連成跟花蓮縣政府有疏散撤離計畫，只要縣長徐榛蔚同意，後續會按疏散撤離計畫進行，上個禮拜回去上課的國中、國小學生，已經先做第一波地震、堰塞湖的專案演習，內政部未來會按照進度執行。

媒體追問，撤離計畫預計何時會做？劉世芳說，季連成講得非常清楚，未來會有兵棋推演，由於災區受損嚴重，包括道路交通、收容安置場合，跟一般住家不同，要請花蓮縣政府和三個鄉鎮公所，把保全戶名單清楚羅列，未來若納兵棋推演或實兵演練，才能真確反映疏散撤離計畫。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮光復鄉是否遷村？劉世芳：台糖有提供地點給災民做中繼屋

花蓮災民「人在籍不在」 劉世芳：房屋需修繕就設法找當事人

劉世芳遭指「魔性訕笑」揚言送辦 民眾黨團：雞腸鳥肚不知反省

相關新聞

丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤...

指堰塞湖疏散細胞簡訊很多人不當一回事 邱議瑩：怎麼撤離問我就好

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災已邁入20天，撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成昨指出，撤離計畫待花蓮縣政府核定通過，...

花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，當地近來又因地震引發擔憂。內政部長劉世芳指出，中央災害應變中心維持一級開設，若要降級須壩體穩定、...

花蓮堰塞湖新河道 暴雨、地震後邊坡崩滑機率高

花蓮光復洪災造成19死，仍有5人失聯，為避免重蹈覆轍，縣府規畫馬太鞍溪沿岸撤離計畫，以豪大雨或地震震度5弱為原則實施撤離...

鏟子超人摸淤泥 助災戶尋回神主牌

花蓮光復鄉重災區佛祖街淤泥嚴重，在國軍、鏟子超人和重機械合力下，民宅陸續「出土」，有住戶看著志工拚命地開挖，感到不捨也心...

遇暴雨、地震邊坡仍會崩滑 立法院13日排堰塞湖監測專案報告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，立法院內政委員會13日安排相關部會專題報告「堰塞湖監測及災後復原重建」。農業部監測，堰塞湖在氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。