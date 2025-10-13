花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，當地近來又因地震引發擔憂。內政部長劉世芳指出，中央災害應變中心維持一級開設，若要降級須壩體穩定、邊坡持續監測，也要將山下不特定人群納疏散撤離計畫；她說，花蓮縣府應儘速清查保全戶，未來若納兵棋推演，才能真確反映疏散撤離計畫。

立法院內政委員會今天邀內政部、原民會、農業部等人，就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，並備質詢；另請經濟部、環境部、衛生福利部、行政院公共工程委員會派員列席備詢。

劉世芳指出，中央災害應變中心仍維持一級開設，未來若要降級，要與進駐花蓮縣前進協調所總指揮官、政務委員季連成合作；針對降級條件，她提到壩體要穩定、邊坡持續監測，山下地區包括光復、萬榮及鳳林鄉因進出志工、機關多，有不特定人群，須納疏散、撤離及動員方案。

劉世芳說明，目前季連成跟花蓮縣政府有疏散撤離計畫，只要縣長徐榛蔚同意，後續會按疏散撤離計畫進行，上個禮拜回去上課的國中、國小學生，已經先做第一波地震、堰塞湖的專案演習，內政部未來會按照進度執行。

媒體追問，撤離計畫預計何時會做？劉世芳說，季連成講得非常清楚，未來會有兵棋推演，由於災區受損嚴重，包括道路交通、收容安置場合，跟一般住家不同，要請花蓮縣政府和三個鄉鎮公所，把保全戶名單清楚羅列，未來若納兵棋推演或實兵演練，才能真確反映疏散撤離計畫。

