丹娜絲、0708豪雨重創 農業部祭逾71億加速復耕光復鄉全品項農產救助

丹娜絲颱風為百年來首例罕由嘉義縣登陸，為歷年來從西部登陸最具破壞力的颱風之一，後續還有0708豪雨及花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤等災害。農業部表示，丹娜絲颱風及0708豪雨救助，將透過農業天然災害現金救助經費71.23億元協助約9400戶受災農漁民加速復耕復建；馬太鞍溪堰塞湖則已公告花蓮縣全縣大豆、光復鄉農產業與畜牧全品項等進行現金救助及低利貸款。

立法院經濟委員會今邀請農業部部長、經濟部部長、原住民族委員會首長、國家通訊傳播委員會首長、行政院公共工程委員會首長、行政院主計總處首長、內政部首長、教育部首長、交通部首長、環境部首長、文化部首長、勞動部次長陳明仁及衛生福利部首長就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告，並備質詢。

農業部長陳駿季表示，針對丹娜絲颱風及0708豪雨救助及專案輔導措施復原重建情形，透過農業天然災害現金救助經費71.23億元協助約9400戶受災農漁民加速復耕復建，自7月6日起已主動公告15縣市辦理現金救助。截至9月底，公所初勘合格金額為51.5億元，縣府提報34.6億元，農業部業已核撥金額達30.18億元，核撥率87.2%。

馬太鞍溪堰塞湖災害應處作為部分， 目前天然壩體及水流無異狀，湖水從溢流口穩定流出，湖區面積12.6公頃，蓄水量585萬噸，溢流潰決後水位高程已下降119公尺，溢流口下刷速率趨緩，10月8日蓄水量無明顯變化，約為原來量體的6.4%。

陳駿季表示，已公告花蓮縣全縣大豆、光復鄉農產業與畜牧全品項、鳳林鎮及壽豐鄉水平棚架網室、大同鄉南瓜等品項進行現金救助及低利貸款，並比照丹娜絲颱風及0728豪雨事件，提供受災農民所需金融支持與專案輔導措施，同時積極辦理農田整治作業，以利產業加速復耕復建。

