鏟子超人摸淤泥 助災戶尋回神主牌

花蓮光復鄉重災區佛祖街淤泥嚴重，在國軍、鏟子超人和重機械合力下，民宅陸續「出土」，有住戶看著志工拚命地開挖，感到不捨也心痛，也有人在鏟子超人幫忙下，受災20天後終於找到祖先牌位，終於放下中心。

「我最擔心的是祖先牌位。」江姓受災戶特別請志工幫忙找尋，本月9日重機具、超人們火力全開加速開挖，民宅從一片平地挖到露了出來，歷經8小時，現場終於傳出歡呼聲「找到了」，江先生難掩激動，顫抖著雙手從志工手中接過沾滿淤泥的神主牌，再小心翼翼以清水沖洗，擲筊請示後，心中大石終於放下。

新北泰山高中三年級學生李毅寬回憶，當時受請託找神主牌，機具先進場挖，一群志工接著進去找，屋內滿是淤泥，大家都是用手去摸，也因混雜玻璃、釘子、木刺，有人的手被割傷或起水泡，從早上8時挖到下午4時，終於找到神主牌。

65歲秦小姐定居佛祖街近半世紀，洪災淹沒自家平房，她每天都來看救災狀況，見志工奮力挖著，直呼「我們很心痛」。她說，家裡就一些農具、農藥、肥料等，沒什麼重要、值錢的東西，就不要浪費資源和人力。

國慶連假昨最後一天，光復車站仍湧入不少鏟子超人，但比起連假首日減少約一半。中央總協調官季連成說，現在側溝為重點工作，預計本月15日清理完畢。

「鏟子不必再帶，現在需要勺子超人。」季連成呼籲志工進災區帶較長的勺子來。高雄江姓女子昨一早搭火車抵達光復站，她手持2支幾乎與自己等高的「勺子」說，「就是來幫忙，能盡多少力就盡多少力」。

宜蘭囝仔行銷企畫蘇宏明暫停手邊工作，日前號召「挖土機超人」剷土除泥，昨組「宜蘭幫」水電工班團隊挺進災區，免費幫弱勢戶修水電；未來第二波還有木作泥作、衛浴鋁門窗等大部隊接棒。他說，目前自己負責出錢籌經費，最重要「無償援助」，禁止向災民收錢，喝杯水可以。

商品推薦