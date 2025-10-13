花蓮堰塞湖新河道 暴雨、地震後邊坡崩滑機率高

花蓮光復洪災造成19死，仍有5人失聯，為避免重蹈覆轍，縣府規畫馬太鞍溪沿岸撤離計畫，以豪大雨或地震震度5弱為原則實施撤離，但若確認安全無虞可喊停，避免過度撤離擾民。昨天送中央審核，待通過後，再由縣長徐榛蔚核定後公布並進行演練。

至於堰塞湖紅色警報能否解除，中央總協調官季連成說，解除有四個要件，現在已達成3個，最後一關就是「撤離計畫」。

立法院內政委員會今安排相關部會專題報告「堰塞湖監測及災後復原重建」。農業部監測，堰塞湖在天氣穩定下潰壩機率降低，但新河道兩側邊坡高陡，暴雨或地震後崩滑機率高，未來可能再阻塞溢流口，蓄水量視阻塞量體而定。內政部指出，將確實做到堰塞湖水位監測、限時完成堤防及橋梁復原工程。

季連成昨表示，目前堰塞湖水量約155萬噸，僅剩總水量1.7％，每天水流量約50萬至100萬噸，暫不影響下游光復、萬榮及鳳林安全。

「解除紅色警戒4個要件已達成3個，包含湖體穩定、堤防鞏固及疏濬工程，剩下地方撤離計畫。」季連成說，撤離計畫內容包括堰塞湖情境告警系統確認、疏散警戒值、撤離路線及方式等，中央會檢視是否仍有不足，縣府再強化細部計畫，後續在災區復原階段實施兵棋推演與實地演練。

目前規畫疏散對象主要為3鄉鎮12村里保全戶，共1837戶8524人，其中優先撤離86戶147人，主要為長者、幼童、身障者、老人之家住民等。警戒範圍從嚴認定，受災地區皆納入，比堰塞湖潰決前畫定的範圍更大。

堰塞湖洪災已邁入20天，行政院一站式服務站自10月7日啟用以來，累計受理慰助金申請3308件，車輛報廢1504件，農業災後救助與補助596件等。昨傍晚5時完成階段性任務，今起由行政院東部聯合服務中心接續辦理，其餘業務回歸原各主管機關窗口。

另外，洪災中近800公頃農田受損，初估災區累積約600萬噸泥砂，農業部提出三種復育方向，包括清除土砂恢復原狀、移除後重新整地重建、重新規畫農路與水路，將與專家學者及在地農民溝通，找出最具共識的可行方案。

農業部長陳駿季說，部分受損農田泥沙厚達5、6公尺，經採樣分析無重金屬汙染；表層僅3到5公分為粉塵，下層主要為粗砂，與當地原土質接近，適合再利用。

商品推薦