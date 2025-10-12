遇暴雨、地震邊坡仍會崩滑 立法院13日排堰塞湖監測專案報告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，立法院內政委員會13日安排相關部會專題報告「堰塞湖監測及災後復原重建」。農業部監測，堰塞湖在氣候穩定下潰壩機率降低，但新河道兩側邊坡有崩滑機率；內政部指出，將確實做到堰塞湖水位監測、限時完成堤防及橋梁復原工程，定時結束家園復原。

截至昨日，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19死、5人失蹤及157人受傷。立法院內政委員會明邀內政部、原民會、農業部等人，就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，並備質詢；另請經濟部、環境部、衛生福利部、行政院公共工程委員會派員列席備詢。

農業部書面報告提及，堰塞湖9月23日受颱風「樺加沙」影響，壩體快速下刷，導致大量土砂與水流湧入下游，造成光復鄉嚴重淹水與堆砂災情。之後每日以無人機空拍，影像判釋評估堰塞湖水位並估算蓄水量，10月1日到9日期間，溢流口下刷速率趨緩，湖區水位無明顯變化。

農業部表示，10月8日花蓮發生芮氏規模5.0地震，比對地震前後網路攝影機與空拍影像，堰塞湖無再次潰決、重新阻塞蓄水的現象；微地動儀未偵測到新的大型崩塌，也沒有水流異常，深槽兩側有部分土砂崩落，但未阻塞流路。

致災風險評估方面，農業部說，6日中央災害應變中心專家會議討論獲共識，天然壩坡度變緩，氣候穩定情況下潰壩機率降低；新河道兩側邊坡高陡、暴雨或地震後崩滑機率高，未來可能再阻塞溢流口，蓄水量視阻塞量體而定。

農業部表示，將以衛星影像、航拍攝影、無人機空拍、網路監視器即時影像、下游水位計與即時影像，密切監控堰塞湖與下游河道水位，依警戒機制及時發布災害預警，建置微地動儀預警系統，監測堰塞湖附近是否大量崩塌。

針對溢流砂土，環境部報告提到，量體約2000萬立方公尺，溢流區域分別有市區的民宅街道、農地、河道等，將先針對市區清淤擬定分類去化方案，位於市區量體約為100萬立方公尺，並委託專業廠商辦理現場分選。

環境部表示，砂土需由各部會、花蓮縣政府與台糖公司共同協助去化，包括農地回填、公有土地設置土資場及回填、公共工程開發回填、地層下陷國有地回填、整治區區段重劃填土工程、成立砂土貯備中心標售、水泥原料等。

內政部指出，內政部持續與相關部會、花蓮縣政府合作，做到搶救生命、恢復家園、去化垃圾、恢復環境及交通、針對民房和農田及公共設施等損失研擬補償、提出復原與重建計畫、進行檢討與責任釐清並改進，確保未來安全。

商品推薦