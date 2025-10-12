馳援花蓮災區 高市消防局再出動跨縣市救援

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市消防局今天動員5車18人及3隻搜救犬，再赴花蓮光復鄉災區搜尋失蹤者。圖／高市消防局提供
高雄市消防局今天再度集結人力、整備，出動5車18人和3隻搜救犬，支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害後續搜救工作。

高雄市消防局今天表示，這次出動5輛救災車輛、7名消防人員及11名義勇消防人員，攜帶5架無人機、3隻搜救犬及1部挖土機前往災區，協助搜尋失蹤者。

高市消防局表示，出勤團隊除具備國際輕型救援隊五大基本行動能力，3隻搜救犬將進行地毯式搜索；營建義消操作挖土機與消防人員合作清除障礙物，另由無人機義消分隊出動具操作證照的飛手，以空拍影像進行地形勘查與失蹤者搜尋，提供第一線團隊即時資訊，希望加速搜救進度。

花蓮光復地區災情發生時，高市消防特搜隊於第一時間即出動人車與搜救犬支援，冒泥流挺進災區，協助搜救任務，獲得各界肯定。隨著搜救進入深入階段，消防局獲知災區急需無人機、搜救犬與重機具等能量後，今天立即啟動第二波支援行動。

高雄市消防局今天動員5車18人及3隻搜救犬，再赴花蓮光復鄉災區搜尋失蹤者。圖／高市消防局提供
