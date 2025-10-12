鏟子超人2天逾1.1萬人投保 台鐵救災疏運近50萬人次
桃園市挖土機行老闆林鴻森赴花蓮光復救災，受傷感染不幸過世。中央災害應變中心前進協調所10日開始，提供受招募的專業志工、接受分流的鏟子超人保險，2天下來超過1.1萬人投保。另台鐵至今已疏運近50萬人次，今天旅客預估約2萬人次。
中央前進協調所除了為招募進入災區救災的重機械業者、操作業者等專業志工優先辦理保險，若是在光復車站接受配發工作的「鏟子超人」、「勺子超人」也能納保，提供保險金額100萬元意外身故及意外失能保障，以3天為1個單位，只要掃描QR Code後就可投保。
總協調官季連成指出，截至11日止，約有1萬1105名志工完成投保，呼籲民眾進到災區，務必透過QR Code加保志工保險，由中央支付保費，保障自身安全。
台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽說，自9月24日至今天，光復站進出近50萬人次；這次國慶連假第1天有將近3萬人次，第2天接近2.3萬人次，今天連假最後一天，旅客量預估降至大約2萬人次。
另外，中秋連假3天光復站進出累計12.3萬人次；國慶連假第一天由於馬太鞍溪橋涵管便道通車，因此雙十連假台鐵光復站進出累計約7萬多人次。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
