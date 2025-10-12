快訊

新壽發聲明籲啟動協調機制 李四川：快提合意解約補償金

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

北捷解鎖Apple Pay時間確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

鏟子超人2天逾1.1萬人投保 台鐵救災疏運近50萬人次

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵至今已疏運近50萬人次，今天旅客預估約2萬人次。記者王思慧／攝影
台鐵至今已疏運近50萬人次，今天旅客預估約2萬人次。記者王思慧／攝影

桃園市挖土機行老闆林鴻森赴花蓮光復救災，受傷感染不幸過世。中央災害應變中心前進協調所10日開始，提供受招募的專業志工、接受分流的鏟子超人保險，2天下來超過1.1萬人投保。另台鐵至今已疏運近50萬人次，今天旅客預估約2萬人次。

中央前進協調所除了為招募進入災區救災的重機械業者、操作業者等專業志工優先辦理保險，若是在光復車站接受配發工作的「鏟子超人」、「勺子超人」也能納保，提供保險金額100萬元意外身故及意外失能保障，以3天為1個單位，只要掃描QR Code後就可投保。

總協調官季連成指出，截至11日止，約有1萬1105名志工完成投保，呼籲民眾進到災區，務必透過QR Code加保志工保險，由中央支付保費，保障自身安全。

台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽說，自9月24日至今天，光復站進出近50萬人次；這次國慶連假第1天有將近3萬人次，第2天接近2.3萬人次，今天連假最後一天，旅客量預估降至大約2萬人次。

另外，中秋連假3天光復站進出累計12.3萬人次；國慶連假第一天由於馬太鞍溪橋涵管便道通車，因此雙十連假台鐵光復站進出累計約7萬多人次。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮堰塞湖撤離計畫最快今晚核定 演練後有望解除紅色警戒

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

季連成：光復救災進度超前 撤離計畫仍待調整

相關新聞

花蓮光復災區清溝進度 彭啓明：今挺進超過20公里

花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，現階段重點工作為長達30公里側溝清淤。環境部長彭啓明表示，昨天的清除進度已經突破18公里，今天...

鏟子超人2天逾1.1萬人投保 台鐵救災疏運近50萬人次

桃園市挖土機行老闆林鴻森赴花蓮光復救災，受傷感染不幸過世。中央災害應變中心前進協調所10日開始，提供受招募的專業志工、接...

鳳林也有災情 鎮長：工寮沒門牌不符國軍救災規定

花蓮洪災鳳林也有農地受災，網傳「鎮長讓里長都簽具結書不需國軍幫忙，卻回過頭來罵中央政府」；鎮長林建平說，工寮不符國軍救災...

花蓮洪災家具全毀 社工師全聯會籲：盡快媒合大型物資

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉淹水災情，許多災民的家具電器泡水損毀、家園全毀，各大企業、民間社團組織及民眾化身「家電超...

立院13日堰塞湖監測專案報告 農業部：多元管道監控

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，立法院內政委員會明天安排內政部等部會專題報告堰塞湖監測及災後復原重建。農業部指出，會持續以多元管...

鏟子超人奔赴花蓮救災 台鐵光復站累積50萬人次進出

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，滿懷愛心的鏟子超人伸援，運輸主力的台鐵自救災開始迄今，光復站已近50萬人次進出；隨街道、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。