鳳林也有災情 鎮長：工寮沒門牌不符國軍救災規定

花蓮洪災鳳林也有農地受災，網傳「鎮長讓里長都簽具結書不需國軍幫忙，卻回過頭來罵中央政府」；鎮長林建平說，工寮不符國軍救災規定，無中生有的事，只能笑罵由人。

林建平今天接受中央社記者電訪表示，「我已經不曉得要怎麼回應，網路及部分媒體講的都不是事實，連告知也沒有，就罵我成這樣。」

林建平解釋，切結書是因為中央總指揮官派了十多名官兵前來，依照國防部官兵救助災害守則，因受災的都是工寮，沒有戶籍、沒有門牌，所以國軍部隊不能去清淤泥，但須里長、科長、鎮長蓋章切結，所以蓋了由首長授權的甲章，「公文那麼清楚，然後有人要做文章，我也沒辦法」。

至於說回過頭來罵中央政府，林建平喊冤，中央政府那麼忙，在光復鄉救災動員那麼多人力，怎麼會去罵；這個時候不是罵的時候，而是做事情、搶救災害時候，「有什麼好罵，現在只能笑罵任由人」。

林建平說，縣府社會處發放5萬元慰問金，是社會處自己通知災民去領，連公所都沒有通知、沒有叫公所造冊、也沒有讓公所發；鳳林鎮保全戶沒有受災，而是發給實際受災者，受災工寮都距離防汛道路很遠，已派出開口廠商的工具機器清理，目前估計有12、13戶沒人住的工寮、雞寮等。

鳳林鎮公所表示，相關澄清內容，可上官方臉書（Facebook）查閱。

