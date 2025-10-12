花蓮洪災家具全毀 社工師全聯會籲：盡快媒合大型物資

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉淹水災情，許多災民的家具電器泡水損毀、家園全毀，各大企業、民間社團組織及民眾化身「家電超人」相挺。社工投入一戶一戶家訪工作，社工師全聯會已跟中央反應，希望協調結合家具公會捐贈，衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，正積極進行中。

有關災區災民的物資部分，楊雅嵐指出，現由經濟部、花蓮縣政府依災民需求，優先配送低收入戶及中低收入戶等經濟弱勢民眾。有關社工師公會全國聯合會持續關懷協助災民，所提及相關需求亦持續媒合中，後續如有家具等物資需求，將研議媒合傢俱公會、企業基金會等團體協助。

社工師全聯會於10月4日開始動員全國社工，進駐花蓮光復鄉災區提供災民協助服務，主要協助花蓮縣府社工業務。10月4日至10月11日已經有256人次社工投入一戶一戶家訪工作，已訪視1312戶，完成訪視687戶並記錄了災民狀況與需求，每天訪談的資料皆轉給花蓮縣社會處及衛福部社會救助及社工司。

訪視過程中，社工共填寫95人次轉介單，立即轉社會處及心理衛生中心給予災民立即協助，社工師全國聯合會理事長吳玉琴已向衛福部次長呂建德反應，災民家中的家具、床架、床墊都被淹沒毀滅，希望結合家具公會捐贈，讓居民早日重返安居。

而急需床架的獨居老人或雙老，社工師全聯會共有17戶清冊，昨天立即聯結食物銀行聯合會協助床架、家具捐贈。社工師全聯會強調，這二天將完成光復鄉1744戶的清查，也將進行第一輪訪視未遇災民的再訪視，並持續追蹤後續服務的情形，一個也不遺漏。

