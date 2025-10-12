台南再出動高壓吸泥車馳援花蓮 加速災區側溝清淤

快訊

中央社／ 台南12日電

南市府水利局9月曾調派高壓吸泥車及相關機具馳援花蓮縣，投入災區下水道及側溝淤泥清除工作，中秋節前完成階段性任務返回台南；國慶連假期間再度出動，加速災區復原。

台南市政府水利局長邱忠川今天告訴中央社記者，高壓吸泥車利用機械原理，以吸取及沖洗方式迅速清理下水道與側溝淤泥，支援無法以人力清除的管道內污泥，快速恢復市區排水功能。

邱忠川表示，水利局於國慶日連假期間，再次調派2輛14噸高壓吸泥車及2部貨車，以及8名工作人員犧牲休假馳援花蓮，加入災害應變中心統一調度，清理巷弄內狹窄側溝淤泥，加速排空側溝，也配合水電志工協助，恢復當地民宅排水順暢，早日回歸正常生活。

他說，清理目標側溝寬度狹窄，人員常須緊縮身軀鑽入管道，作業艱辛，但所有支援人員均秉持專業及作業安全精神，於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全狀態投入支援。

市長黃偉哲表示，台南市在丹娜絲風災期間受到來自各地支援，協助受災民眾重返正常日活，深知災後復原重要性；此次市府員工與相關廠商犧牲假期伸出援手，展現地方政府同舟共濟精神，也落實縣市間互助合作，為恢復當地民眾正常生活盡心力。

堰塞湖 馬太鞍溪

