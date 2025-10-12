衛福部擬攜手家具公會 助花蓮災民更新寢具

花蓮洪災現逐步完成災民家園清理，但寢具、家電等被淹沒，生活不便，衛福部研擬結合家具公會等善心單位，多管齊下作解方。另民眾愛心不斷，賑災基金會統計募款已逾11.4億元。

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，花蓮光復地區受災戶逾1800戶，社工師公會全國聯合會4日起加入衛生福利部花蓮社工支援計劃，赴光復鄉服務。社工師公會全國聯合會理事長吳玉琴昨天向衛福部反映，災民家具、床架、床墊等被淹沒，盼結合家具公會捐贈。

對此，衛福部社工司副司長楊雅嵐今天接受媒體聯訪表示，現由經濟部、花蓮縣政府依災民需求，優先配送低收入戶及中低收入戶等經濟弱勢民眾；社工師公會全國聯合會持續關懷協助災民，所提相關需求持續媒合，後續如有家具等物資需求，將研議媒合家具公會、企業基金會等團體協助。

針對急需床架的花蓮光復地區受災戶獨居老人或雙老家庭，社工師公會全國聯合會今天在臉書（Facebook）分享，掌握17戶清冊，立即聯結食物銀行聯合會理事長方荷生的床架、家具捐贈活動，盡速進行媒合弱勢災民。

衛福部長石崇良表示，社工師公會全國聯合會擔任全台各地前往災區服務的社工人力整合平台，投入災區復原工作，服務對象有災區高風險家庭、弱勢家庭及重災戶等；全聯會在第一線已蒐集到許多實際面臨的問題，衛福部將盡速研擬解方，協助災民早日恢復正常生活。

據社工師公會全國聯合會統計，4日至11日，已有256人次社工投入災區家訪工作，已進入訪視階段的有1312戶，占整體75%，其中完成訪視流程為687戶，記錄災民狀況與需求後，每天訪談資料皆轉給中央及地方政府；面對緊急狀態，社工亦填寫95人次轉介單，立即轉心理衛生中心等給予災民協助。

另外，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會最新資料顯示，截至10月11日晚間11時59分，累計捐款金額達新台幣11億4533萬7574元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計7億6094萬5352元，LINE Pay捐款達2億6642萬8300元，四大超商捐款為1億1796萬3922元。

賑災基金會累計收到29萬6498筆捐款，其中以LINEPay通路為大宗，達17萬7614筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款6萬3364筆，四大超商5萬5520筆。

賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，將募款至10月24日止。

商品推薦