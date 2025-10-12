凱基人壽力挺花蓮光復鄉援助志工 提供意外保障

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基人壽響應金管會及衛福部，推出「花蓮光復鄉援助志工保險」。圖／凱基金控提供
凱基人壽響應金管會及衛福部，推出「花蓮光復鄉援助志工保險」。圖／凱基金控提供

近日花蓮地區的災後復原工作持續進行，每天有成千上萬名志工不分晝夜投入災區協助家園重建。凱基人壽響應金管會及衛福部呼籲，率先宣布自10月10日起推出「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，成為國內保險業首家提供花蓮光復鄉志工意外保障的壽險公司。

「花蓮光復鄉援助志工團體保險」由凱基人壽與衛福部合作試辦，為全台保險業首例。保單方案設計以公益回饋為核心，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募之志工，即可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障。

凱基人壽總經理郭瑜玲指出，此次樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽暖心措施不間斷，在第一時間就啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，並由在地業務團隊偕同公益單位投入志工服務。現今更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，風險不容忽視，希望藉由此創新舉措，減輕志工與其家屬的憂慮。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續九年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約72,000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。此次風災重創花蓮，凱基人壽將提供最即時、最必要的支持，陪伴災民一同面對挑戰，重建家園。

