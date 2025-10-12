鏟子超人奔赴花蓮救災 台鐵光復站累積50萬人次進出

快訊

中央社／ 花蓮12日電
台鐵自救災開始迄今，光復站已近50萬人次進出。記者林佳彣／攝影
台鐵自救災開始迄今，光復站已近50萬人次進出。記者林佳彣／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，滿懷愛心的鏟子超人伸援，運輸主力的台鐵自救災開始迄今，光復站已近50萬人次進出；隨街道、家戶土砂漸清除完，今天旅客量估降至2萬人次。

台鐵公司表示，光復車站是三等站，過去每天疏運不到1000人，然而救災這段時間，一天最高曾達5.1萬人。

台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽今天告訴中央社記者，從洪災救災開始9月24日到今天，光復站進出近50萬人次；國慶連假第1天有將近3萬人次，第2天雖然稍微下降，也接近有2.3萬人次，今天連假最後一天，旅客量預估會下降，大約2萬人次上下。

先前中秋連假3天光復站進出累計約12.3萬人次，由於國慶連假第一天10日下午馬太鞍溪橋涵管便道通車後，部分疏運需求被公路取代，雙十連假台鐵光復站進出累計約7萬多人次。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天強調，「搜救工作從未放...

獨／連假將結束 新北高三生在佛祖街淚喊：非常需要鏟子超人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，各界近3周湧入大量人力與物資救災。新北17歲高三生李毅寬接連2個連假都來幫忙，不捨災戶...

花蓮堰塞湖撤離計畫最快今晚核定 演練後有望解除紅色警戒

花蓮堰塞湖洪災已邁入20天，撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成表示，計畫內容包括堰塞湖情境告警系統確認、疏...

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，全國各地「超人」持續前往光復鄉協助災民恢復家園，根據台鐵統計，災害發生隔日（9月24日...

花蓮光復災區清溝進度 彭啓明：今挺進超過20公里

花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，現階段重點工作為長達30公里側溝清淤。環境部長彭啓明表示，昨天的清除進度已經突破18公里，今天...

