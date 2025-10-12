鏟子超人奔赴花蓮救災 台鐵光復站累積50萬人次進出
花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，滿懷愛心的鏟子超人伸援，運輸主力的台鐵自救災開始迄今，光復站已近50萬人次進出；隨街道、家戶土砂漸清除完，今天旅客量估降至2萬人次。
台鐵公司表示，光復車站是三等站，過去每天疏運不到1000人，然而救災這段時間，一天最高曾達5.1萬人。
台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽今天告訴中央社記者，從洪災救災開始9月24日到今天，光復站進出近50萬人次；國慶連假第1天有將近3萬人次，第2天雖然稍微下降，也接近有2.3萬人次，今天連假最後一天，旅客量預估會下降，大約2萬人次上下。
先前中秋連假3天光復站進出累計約12.3萬人次，由於國慶連假第一天10日下午馬太鞍溪橋涵管便道通車後，部分疏運需求被公路取代，雙十連假台鐵光復站進出累計約7萬多人次。
