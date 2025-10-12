花蓮光復災區清溝進度 彭啓明：今挺進超過20公里
花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，現階段重點工作為長達30公里側溝清淤。環境部長彭啓明表示，昨天的清除進度已經突破18公里，今天將要挺進超過20公里，也強調志工們讓大家看到「台灣人的溫度與韌性」，真的很感恩。
彭啓明指出，光復鄉的水溝長達 30 公里，整條都塞滿，光靠把各縣市環保局全部專業機具人力調來恐怕半年都清不完。這次在災區淤泥及廢棄物過多的情況，無法去定義真正的專業人士，就連國軍也是，因此大量及熱心志工的協助，不僅提升清除效率，更能縮短復原時間。
彭啓明說，有朋友問自己，身為環境部長，不是應該做更有高度的事情，怎麼連水溝通不通都要來呼籲？但正因為這是最基本、最不起眼的事，才更應該要來重視。水溝是城市的血管，水溝不通，不只是排水問題，連廁所都會受影響，流動起來，生活才會真正恢復。其實很期待每位地方政府夥伴，都要把這看不到的當成基本功，大家平常更要重視這個工作。
彭啓明指出，這幾年極端氣候越來越頻繁，7月、8月到現在，台灣真的沒停過。環境部和各縣市環保夥伴一路面對光電板、石棉瓦、巨量廢棄物、巨量淤泥與垃圾，每次都是新挑戰，也逼著我們用新的方法去應對，也希望未來能夠從這幾次的巨型天災中來做防災、環境守護的體質調整、制度革新。
彭啓明表示，在世界各地，災難過後最讓人感動的，永遠是那些願意伸出手的志工。這次花蓮淤泥深、廢棄物多，連國軍都忙不過來，但因為有志工在，清理的速度變快了，復原的時間也縮短了，讓全台灣都看到「台灣人的溫度與韌性」。
