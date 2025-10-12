快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

花蓮光復災區清溝進度 彭啓明：今挺進超過20公里

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，淤泥的清除仍是重點工作。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，淤泥的清除仍是重點工作。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，現階段重點工作為長達30公里側溝清淤。環境部彭啓明表示，昨天的清除進度已經突破18公里，今天將要挺進超過20公里，也強調志工們讓大家看到「台灣人的溫度與韌性」，真的很感恩。

彭啓明指出，光復鄉的水溝長達 30 公里，整條都塞滿，光靠把各縣市環保局全部專業機具人力調來恐怕半年都清不完。這次在災區淤泥及廢棄物過多的情況，無法去定義真正的專業人士，就連國軍也是，因此大量及熱心志工的協助，不僅提升清除效率，更能縮短復原時間。

彭啓明說，有朋友問自己，身為環境部長，不是應該做更有高度的事情，怎麼連水溝通不通都要來呼籲？但正因為這是最基本、最不起眼的事，才更應該要來重視。水溝是城市的血管，水溝不通，不只是排水問題，連廁所都會受影響，流動起來，生活才會真正恢復。其實很期待每位地方政府夥伴，都要把這看不到的當成基本功，大家平常更要重視這個工作。

彭啓明指出，這幾年極端氣候越來越頻繁，7月、8月到現在，台灣真的沒停過。環境部和各縣市環保夥伴一路面對光電板、石棉瓦、巨量廢棄物、巨量淤泥與垃圾，每次都是新挑戰，也逼著我們用新的方法去應對，也希望未來能夠從這幾次的巨型天災中來做防災、環境守護的體質調整、制度革新。

彭啓明表示，在世界各地，災難過後最讓人感動的，永遠是那些願意伸出手的志工。這次花蓮淤泥深、廢棄物多，連國軍都忙不過來，但因為有志工在，清理的速度變快了，復原的時間也縮短了，讓全台灣都看到「台灣人的溫度與韌性」。

堰塞湖 馬太鞍溪 彭啓明 廢棄物 環境部

延伸閱讀

清溝加速 彭啓明感謝志工「災後重生的溫暖力量」

挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

馬太鞍堰塞湖溢流砂土達2千萬立方公尺 彭啓明公布處理方式

相關新聞

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天強調，「搜救工作從未放...

獨／連假將結束 新北高三生在佛祖街淚喊：非常需要鏟子超人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，各界近3周湧入大量人力與物資救災。新北17歲高三生李毅寬接連2個連假都來幫忙，不捨災戶...

花蓮堰塞湖撤離計畫最快今晚核定 演練後有望解除紅色警戒

花蓮堰塞湖洪災已邁入20天，撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成表示，計畫內容包括堰塞湖情境告警系統確認、疏...

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，全國各地「超人」持續前往光復鄉協助災民恢復家園，根據台鐵統計，災害發生隔日（9月24日...

鏟子超人奔赴花蓮救災 台鐵光復站累積50萬人次進出

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，滿懷愛心的鏟子超人伸援，運輸主力的台鐵自救災開始迄今，光復站已近50萬人次進出；隨街道、...

花蓮光復災區清溝進度 彭啓明：今挺進超過20公里

花蓮縣光復鄉洪災已逾2周，現階段重點工作為長達30公里側溝清淤。環境部長彭啓明表示，昨天的清除進度已經突破18公里，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。