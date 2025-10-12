清溝加速 彭啓明感謝志工「災後重生的溫暖力量」
環境部長彭啓明今天表示，光復鄉的水溝長達30公里，清溝正在加速，今天要挺進超過20公里；也特別感謝志工協助，讓全台灣都看到「台灣人的溫度與韌性」，直言志工是「災後重生中最溫暖的力量」。
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流釀災，救災復原持續進行。災區總協調官季連成今天在中央前進協調所記者會中表示，水位探測淤泥嚴重但不足以影響下游安全，目前河川疏濬超前，堤防鞏固2860公尺，撤離計畫確認、實際演練後，才解除紅色警戒。
環境部長彭啓明今天在臉書表示，從國土署的回報，昨天的進度已經突破18公里，清溝進度正在加速，今天要挺進超過20公里。
彭啓明說明，光復鄉的水溝長達30公里，整條都塞滿，光靠把各縣市環保局全部專業機具人力調來恐怕半年都清不完；謝謝各縣市環保局的夥伴，現在有大量的重機械持續的在馳援當中；多虧有願意蹲下來、打開每一個側溝蓋、用手鏟出泥沙的志工朋友，才讓清溝車的速度一點一滴地加快。
彭啓明指出，中秋節前他去現場看，一台大型清溝車一天只能清20公尺，要是幸運一點、有志工幫忙，才能到50、60公尺；他也轉述老一輩的清潔隊老師傅說，做救災幾10年，「沒看過這麼嚴重的泥沙堵塞」。
彭啓明形容，水溝不通，不只是排水問題，連廁所都會受影響，這是生活的根本；水溝是城市的血管，流動起來，生活才會真正恢復；在這個時刻，每個人都是花蓮人，去過光復鄉幫忙的人都知道，那份感動會留在心裡；前進協調所的夥伴們每天都在努力，只希望能早一點讓鄉親回到正常生活。
彭啓明提到，這幾年極端氣候越來越頻繁，環境部和各縣市環保夥伴一路面對光電板、石綿瓦、巨量廢棄物、巨量淤泥與垃圾，每次都是新挑戰、每一個都是破紀錄，都是要用新方法來解決，從實務上看到許多問題，希望未來能夠從這幾次的巨型天災中來做防災、環境守護的體質調整、制度革新。
彭啓明有感而發說，在世界各地，災難過後最讓人感動的，永遠是那些願意伸出手的志工，這次花蓮淤泥深、廢棄物多，連國軍都忙不過來，但有志工在，清理的速度變快了、復原的時間也縮短了，讓全台灣都看到「台灣人的溫度與韌性」。
彭啓明最後感謝每一位願意為花蓮、為台灣出一份力的志工，「你們是這場災後重生中最溫暖的力量」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言