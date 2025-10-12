清溝加速 彭啓明感謝志工「災後重生的溫暖力量」

環境部長彭啓明今天表示，光復鄉的水溝長達30公里，清溝正在加速，今天要挺進超過20公里；也特別感謝志工協助，讓全台灣都看到「台灣人的溫度與韌性」，直言志工是「災後重生中最溫暖的力量」。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流釀災，救災復原持續進行。災區總協調官季連成今天在中央前進協調所記者會中表示，水位探測淤泥嚴重但不足以影響下游安全，目前河川疏濬超前，堤防鞏固2860公尺，撤離計畫確認、實際演練後，才解除紅色警戒。

環境部長彭啓明今天在臉書表示，從國土署的回報，昨天的進度已經突破18公里，清溝進度正在加速，今天要挺進超過20公里。

彭啓明說明，光復鄉的水溝長達30公里，整條都塞滿，光靠把各縣市環保局全部專業機具人力調來恐怕半年都清不完；謝謝各縣市環保局的夥伴，現在有大量的重機械持續的在馳援當中；多虧有願意蹲下來、打開每一個側溝蓋、用手鏟出泥沙的志工朋友，才讓清溝車的速度一點一滴地加快。

彭啓明指出，中秋節前他去現場看，一台大型清溝車一天只能清20公尺，要是幸運一點、有志工幫忙，才能到50、60公尺；他也轉述老一輩的清潔隊老師傅說，做救災幾10年，「沒看過這麼嚴重的泥沙堵塞」。

彭啓明形容，水溝不通，不只是排水問題，連廁所都會受影響，這是生活的根本；水溝是城市的血管，流動起來，生活才會真正恢復；在這個時刻，每個人都是花蓮人，去過光復鄉幫忙的人都知道，那份感動會留在心裡；前進協調所的夥伴們每天都在努力，只希望能早一點讓鄉親回到正常生活。

彭啓明提到，這幾年極端氣候越來越頻繁，環境部和各縣市環保夥伴一路面對光電板、石綿瓦、巨量廢棄物、巨量淤泥與垃圾，每次都是新挑戰、每一個都是破紀錄，都是要用新方法來解決，從實務上看到許多問題，希望未來能夠從這幾次的巨型天災中來做防災、環境守護的體質調整、制度革新。

彭啓明有感而發說，在世界各地，災難過後最讓人感動的，永遠是那些願意伸出手的志工，這次花蓮淤泥深、廢棄物多，連國軍都忙不過來，但有志工在，清理的速度變快了、復原的時間也縮短了，讓全台灣都看到「台灣人的溫度與韌性」。

彭啓明最後感謝每一位願意為花蓮、為台灣出一份力的志工，「你們是這場災後重生中最溫暖的力量」。

