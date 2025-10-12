花蓮800公頃農田受損 農業部提出3大復育方向

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，農業災損通報596件，有775至800公頃農田受損。農業部提出三種復育方向，清除土砂恢復原狀、移除後重新整地重建、重新規畫農路與水路，將與專家學者及在地農民充分溝通，找出最具共識、最可行的方案。

行政院長卓榮泰8日視察光復鄉時指出，災區農地被泥水覆蓋、農機具流失，短期內難以恢復耕作，行政院將與農業部研議農地再生與復育方案，全力協助農民重建生計。

農業部今天提出三種復育方向，第一種是清除土砂恢復原狀，但需時約3年；第二種為移除後重新整地重建，要另外處理；第三種是進行土地重畫，重新規畫農路與水路，進度最快。

農業部長陳駿季表示，目前災區共有約775至800公頃農田受損，部分地區泥沙厚度達5、6公尺，復原方式需因地制宜。經專家團隊採樣分析30個樣本，結果顯示泥沙未檢出重金屬汙染，屬安全土質。分析顯示，表層僅3到5公分為粉塵，下層主要為粗砂，與當地原土質接近，適合再利用。

陳駿季指出，復育作業分兩層次進行，一是未淹沒但灌溉中斷的農田，已鑿設兩口緊急灌溉井恢復供水；二是淹沒嚴重的農地，則以土壤安全檢測及地形重整為優先。初估災區累積約600萬噸泥砂，後續將視現場狀況，採原地復育或重畫方式處理，務求在安全與效率間取得平衡。

另外，中央在農田邊坡蓋上防水袋，在上方與下方堆置沙包，不讓汙泥流到道路上。 中央在農田邊坡蓋上防水袋，在上方與下方堆置沙包。記者王思慧／攝影

