花蓮一站式服務站結束 受理逾3000件慰助金、1500件報廢車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮受災區慰助金7日開放核對名冊與匯款，一站式服務站設在光復市區，有許多受災戶前往申請。本報資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，行政院一站式服務站自10月7日啟用以來，慰助金申請有3000多件，車輛報廢有1500多件，今天下午5時完成階段性任務。自13日起，將由行政院東部聯合服務中心接續辦理服務，其餘業務回歸原各主管機關窗口，災後協助不中斷。

政務委員陳金德表示，一站式服務設站期間，中央各部會攜手合作，讓受災民眾能在第一線完成慰助金申請、補件與綜合諮詢，實踐「從速、從寬、從優」的慰助精神。

截至10月11日止，一站式服務站累計受理慰助金申請3308件，車輛報廢1504件，農業災後救助與補助596件，災民租金補貼64件，健保卡補發66件，銀行及郵局提款卡與存摺補發293件，原住民諮詢服務440件，小型企業及商店復工貸款補助156件，房屋安全評估80件，農會業務申辦56件，台糖地租減免12件。

陳金德指出，一站式服務雖已告一段落，但災後關懷與支持不會中斷，尚未完成申辦或需要補件的民眾無須擔憂，後續將依正常程序繼續辦理。各業務處理窗口也將依原作業機制接手，包括郵局業務回歸富田郵局，車輛報廢與監理業務由花蓮監理站負責；其他綜合性諮詢或協助，可前往東服中心洽詢，或由該中心轉介相關機關辦理。

行政院感謝各部會、地方政府、志工與民間團體在災後服務期間的全力投入，也提醒尚未完成慰助手續的民眾，盡早與東服中心聯繫，確保自身權益，行政團隊將持續秉持「主動協助、就近服務」的原則，陪伴災民穩健走過復原之路。

政委陳金德（右）指出，行政院一站式服務站自7日啟用以來，慰助金申請有3000多件，車輛報廢有1500多件，今天下午5時完成階段性任務。記者王思慧／攝影

