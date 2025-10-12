快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成（右二）今天強調搜救工作從未放棄。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成（右二）今天強調搜救工作從未放棄。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天強調，「搜救工作從未放棄」，中央與地方將持續動員全力搜尋。

季連成指出，目前仍有5名失聯者，中央已動員5個縣市的特種救援隊、軍方特戰及海巡特種人員，以混合編組方式投入搜索，範圍涵蓋佛祖街336巷、武昌街85巷，以及光復溪與馬太鞍溪匯流口等重點區域。以輻射式搜救，並針對可疑地點與民眾通報區域加強挖掘，盼能盡快尋獲失聯者。

他表示，目前災區清理與復原同步推進，共動用374輛各式機械、612名專業志工協助作業，國軍累計出動兵力達4萬2619人次，並投入重型機具349件，災後工作已邁入收尾階段。

季連成說，災區側溝有30公里，昨清理完成18公里，預計15日前全數完成；佛祖街清淤進度也加快，2200公尺長的林田幹道目前僅剩約600公尺尚待打通，所有灌溉渠道也將同步開通。

季連成指出，目前已製作完成6萬個沙包，目標提高至8萬個，除供民眾防汛使用外，其餘將用於農田覆蓋，防止降雨造成二次汙染或泥水再度流入街區。

花蓮縣光復鄉佛祖街淤泥嚴重，清淤進度將加快。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉佛祖街淤泥嚴重，清淤進度將加快。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 季連成 失聯

延伸閱讀

花蓮堰塞湖撤離計畫最快今晚核定 演練後有望解除紅色警戒

國慶連假最後1天「超人」變少了 保安寺沙包還要再2萬個

紛湧花蓮救災 鏟子超人有保險了！中央爭取背後卻有與業者之間的折衝

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

相關新聞

花蓮堰塞湖撤離計畫最快今晚核定 演練後有望解除紅色警戒

花蓮堰塞湖洪災已邁入20天，撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成表示，計畫內容包括堰塞湖情境告警系統確認、疏...

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天強調，「搜救工作從未放...

獨／連假將結束 新北高三生在佛祖街淚喊：非常需要鏟子超人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，各界近3周湧入大量人力與物資救災。新北17歲高三生李毅寬接連2個連假都來幫忙，不捨災戶...

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，全國各地「超人」持續前往光復鄉協助災民恢復家園，根據台鐵統計，災害發生隔日（9月24日...

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

花蓮縣光復鄉受災今天已20天，重災區佛祖街淤泥嚴重，在鏟子超人、國軍及重機械合力下，民宅陸續「出土」，住戶看著志工們拚命...

國慶連假最後1天「超人」變少了 保安寺沙包還要再2萬個

今天是國慶連假最後一天，也是花蓮光復災後復原第20天，光復車站上午仍湧入不少超人，有些還是「勺子超人」，但相比連假首日1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。