花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，累計19人罹難、5人失聯。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天強調，「搜救工作從未放棄」，中央與地方將持續動員全力搜尋。

季連成指出，目前仍有5名失聯者，中央已動員5個縣市的特種救援隊、軍方特戰及海巡特種人員，以混合編組方式投入搜索，範圍涵蓋佛祖街336巷、武昌街85巷，以及光復溪與馬太鞍溪匯流口等重點區域。以輻射式搜救，並針對可疑地點與民眾通報區域加強挖掘，盼能盡快尋獲失聯者。

他表示，目前災區清理與復原同步推進，共動用374輛各式機械、612名專業志工協助作業，國軍累計出動兵力達4萬2619人次，並投入重型機具349件，災後工作已邁入收尾階段。

季連成說，災區側溝有30公里，昨清理完成18公里，預計15日前全數完成；佛祖街清淤進度也加快，2200公尺長的林田幹道目前僅剩約600公尺尚待打通，所有灌溉渠道也將同步開通。

季連成指出，目前已製作完成6萬個沙包，目標提高至8萬個，除供民眾防汛使用外，其餘將用於農田覆蓋，防止降雨造成二次汙染或泥水再度流入街區。 花蓮縣光復鄉佛祖街淤泥嚴重，清淤進度將加快。記者林佳彣／攝影

