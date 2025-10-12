獨／連假將結束 新北高三生在佛祖街淚喊：非常需要鏟子超人
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，各界近3周湧入大量人力與物資救災。新北17歲高三生李毅寬接連2個連假都來幫忙，不捨災戶長輩們的無助，希望能盡己所能地幫忙，也對外呼籲佛祖街非常需要鏟子超人來，而非外傳不需要。
「考試可以考50次，這個幫忙沒了就沒了。」他是新北泰山高中三年級學生李毅寬，中秋、國慶連假都特地南下到重災區佛祖街當鏟子超人，只因為喜歡花蓮，當時看到光復受災嚴重，心裡非常難過，不只到保安寺，也到佛祖街民宅幫忙，迄今已經協助挖到第5棟。
佛祖街62歲災戶江先生日前請託志工找尋祖先的神主牌，李毅寬就在現場幫忙，但屋內滿是淤泥，大家都是用手去摸，也因混雜玻璃、釘子、木刺，有些人的手被割到或起水泡，從早上8時挖到下午4時，成功把大哥的神主牌找到。
談及第一次看到現場老人家們的無助，李毅寬不禁哽咽、眼眶泛淚，「哪怕我走了還是沒有挖完」，仍希望盡己所能，幫忙做到最好，未來只要有時間、有能力都還是會過來幫忙，也憂心未來台鐵取消站票班次，能否訂到車票還是未知數，鏟子超人將會更少。
「不管是佛祖街、保安寺、光復、鳳林都非常需要鏟子超人」，李毅寬直言，小山貓、怪手等重機具根本進不去房子裡，後續還得靠鏟子超人進去人力開挖，光年輕人在挖就已經很費力，佛祖街住戶又不少長輩，因此仍需要大量鏟子超人，人來就一定有工作，只是看政府要不要開放鏟子超人進來。
李毅寬指出，現場開挖都是高壓式工作，如果不趕進度，平均每人挖30分鐘至1小時就要出來休息30分鐘，因為裡頭悶熱、潮溼又臭，得不斷把腳從泥巴拔出來，非常耗費體力。對於外傳不需要鏟子超人，「我本人實際來到場，就是需要幫忙，人都很缺啊！」
