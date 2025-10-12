花蓮堰塞湖撤離計畫最快今晚核定 演練後有望解除紅色警戒

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮堰塞湖撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成表示，將從頭回溯整體計畫內容，檢視是否仍有不足之處。記者王思慧／攝影
花蓮堰塞湖洪災已邁入20天，撤離計畫持續規畫中，中央前進協調所總協調官季連成表示，計畫內容包括堰塞湖情境告警系統確認、疏散警戒值、撤離路線及方式等重點，縣府將先送中央審核，補充修正後再由縣長徐榛蔚核定。據悉最快今晚核定通過，後續將盡快公布並啟動演練。

季連成說明，馬太鞍溪堰塞湖內淤泥嚴重，總水量約155萬噸，為原來總水量的1.7％，每天水流量約50至100萬噸，不影響下游光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮安全，加上馬太鞍溪堤防加高到5公尺，也設置3道防線抵抗大水；疏濬土方量已達9萬公噸，山上流下的溪水都會流至水道中。

季連成指出，解除紅色警戒的4個要件，現在已達成3個，包含湖體穩定、堤防鞏固及疏濬工程，剩下地方的撤離計畫。撤離計畫昨已二度開會討論，中央協調所將從頭回溯整體內容，檢視是否仍有不足之處；縣府會將計畫細部再強化，後續會在災區復原階段實施兵棋推演與實地演練，讓地方民眾熟悉應變程序。

疏散對象主要為3鄉鎮、12個村里保全戶，約有1837戶、8524人，另優先撤離有86戶、147人，主要為長者、幼童、身障者、老人之家等，撤離路線跟收容點以南端光復糖廠為核心點，車輛則是優先往大農大富方向行駛。

季連成說，本次保全戶警戒區域畫分原則「從嚴認定」，凡受災地區皆納入警戒範圍，範圍較原先擴大，確保民眾安全無虞。此外，撤離啟動標準也明定地震震度達五弱為警戒條件，但計畫特別註記，若地震發生後經無人機勘查確認堰塞湖壩體與水流量穩定，警報將不會啟動，以避免過度撤離。

季連成表示，撤離計畫的核心不僅是紙上作業，而是「執行力」，即使計畫設計再完善，若臨災時執行不落實，再好的計畫都會落空，必須確保每個單位、每名參與者都能迅速行動，計畫重點是撤離程序跟撤離目的，是否能讓居民安全撤離，若各項內容面面俱到，將以最快速度進入實際演練階段。

花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，撤離計畫持續規畫中。本報資料照片
