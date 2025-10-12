花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，全國各地「超人」持續前往光復鄉協助災民恢復家園，根據台鐵統計，災害發生隔日（9月24日）至10月5日，光復站進出累計高達35萬7348人次，超過該站2024年整年進出人次；光復鄉洪災昨進入第20天，統計中秋連假至國慶連假第2日，也有高達逾17萬人前往救災。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，全國各地民眾自發性到光復鄉協助災民恢復家園，光復鄉也出現鏟子超人、機具超人、義煮超人、物資超人、清溝超人。

火車是前往災區主要交通工具，根據台鐵統計光復站進出站人次，災害發生隔日至10月5日止，光復站進出累計35萬7348人次，短短12天就突破該站2024年度34萬9416進出人次。

台鐵統計，9月24日進出光復車站約1009人次、25日約2253人次、26日約5715人次；接著教師節3天連假期間，27日飆升至3萬5000人次、28日約4萬1000人次、29日約4萬6690人次；30日回歸平常日，但仍有2萬1151人次進出。

本月起各地超人仍持湧入光復鄉，10月1日進出站約3萬5012人次、2日約3萬8655人次、3日約3萬3600人次；接著中秋3天連假期間，連假首日10月4日約5萬1240人次，突破該站災後單日新高，5日約4萬5963人次、6日約2萬8546人次。

中秋連假過後，10月7日進出光復站仍有約1萬8759人次、8日約1萬2611人次，10月9日國慶連假前1天，光復站進出人數稍增，累積約1萬3972人次；接著國慶連假3天期間，連假首日10月10日仍有約2萬9805人次犧牲休假前往協助救災，11日約2萬3355人次。

花蓮光復鄉洪災昨進入第20天，側溝淤泥清理進度仍緩慢，中央前進協調所總協調官季連成呼籲志工「鏟子不必再帶，現在需要勺子超人」，盼志工進到災區帶較長的勺子來，以利清溝。

另外，為讓進入災區服務的志工有保障，從10月10日下午起，一般自願性志工，也就是「鏟子超人們」也有保險，每次加保以3天為單位，保額100萬元，保費由政府支出，上午8時至下午4時，可到光復火車站旁志工服務分配站辦理。

商品推薦