獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

花蓮縣光復鄉受災今天已20天，重災區佛祖街淤泥嚴重，在鏟子超人、國軍及重機械合力下，民宅陸續「出土」，住戶看著志工們拚命地開挖民宅，感到很不捨也心痛，也有人在鏟子超人幫忙下，終於找到祖先的神主牌，甚至現場擲筊請示。

65歲秦小姐婚後定居光復佛祖街近半世紀，洪災淹沒自家平房，每天都會來看救災狀況，等著鏟子超人和重機具開挖。她看著志工認真挖又那麼累，直呼「我們很心痛」，想說家裡就一些農具、農藥、肥料等，沒重要、值錢的東西，挖起來也沒用了，就不要浪費資源和人力，讓人家挖那麼累幹嘛。

「現在變成傷心地，我想要的東西都沒了，我種的東西、養的東西都沒了，你還不會心痛嗎？」秦小姐走到只剩屋頂的房子，感嘆一旁釋迦樹今年還採收很多但也沒了，樹上蘭花本來還要爬樓梯上去種，現在站在旁邊就摸得到了。

她感嘆，以前在老家周邊種水果、養蜂，現在全沒了，就算閉著眼睛，也還是知道界線、多寬、哪裡是哪裡，「現在只剩2棵龍眼樹，其餘都看不到。」

秦小姐說著說著就走到62歲鄰居江先生家的屋頂，跟他一起探頭看怪手正在開挖屋內淤泥。「這是我父母親留下來的房子」，江先生望著3歲就住到現在的房子，一夕間全沒，內心很是難過。

「我最擔心的是祖先牌位」，江先生特別請志工們幫忙找尋，前天現場重機具、超人們火力全開加速開挖，民宅從一片平地挖到「出土」，歷經8小時，現場傳出歡呼聲「找到了」，江先生難掩興奮與感動，從志工手中接過沾滿淤泥的神主牌，再以清水沖洗，這時他心中大石終於放下。

鏟子超人、新北泰山高中三年級學生李毅寬回憶，當時受到大哥請託找位在屋內中間的神主牌，待機具挖完後，一群志工進去找，但屋內滿是淤泥，大家都是用手去摸，也因混雜玻璃、釘子、木刺，有些人的手被割到或起水泡，從早上8時挖到下午4時，成功把大哥的神主牌找到。

江大哥說，現場有擲筊跟祖先報備，也有問祂是否願意跟他們回去市區的住家，之後要再麻煩志工幫忙找戶口名簿、媽媽相關證件，其他沒有重要東西，就是衣服和家具。 花蓮光復佛祖街災民江先生的家受洪災淤泥淹沒。圖／李毅寬提供 花蓮光復佛祖街災民江先生看著父母親留下來的房子，感嘆一夕間全沒，內心很是難過。記者林佳彣／攝影 花蓮光復佛祖街災民江先生（左）、秦小姐（右）沒想過有一天會站在自家屋頂旁。記者林佳彣／攝影 花蓮光復佛祖街災民秦小姐（左）和鄰居江先生（右）從他家屋頂探頭看怪手正在開挖屋內淤泥。記者林佳彣／攝影 花蓮縣光復鄉佛祖街淤泥嚴重，在鏟子超人、國軍及重機械合力下，目前陸續有民宅「出土」。記者林佳彣／攝影 鏟子超人、新北泰山高中三年級學生李毅寬（右）幫忙找到佛祖街災民江先生（藍衣者）的祖先神主牌，現場忙著用水清洗。圖／李毅寬提供 花蓮光復佛祖街秦小姐站在自家屋頂旁，不禁感嘆家園變成傷心地，只剩下一旁2棵龍眼樹。記者林佳彣／攝影 花蓮光復65歲秦小姐婚後定居佛祖街近半世紀，洪災淹沒自家平房。記者林佳彣／攝影

