國慶連假最後1天「超人」變少了 保安寺沙包還要再2萬個
今天是國慶連假最後一天，也是花蓮光復災後復原第20天，光復車站上午仍湧入不少超人，有些還是「勺子超人」，但相比連假首日10時已有7298人出站，今天同時段僅3851人出站。中央前進協調所總協調官季連成今說，加強保安寺前沙包，要從6萬個增至8萬個。
光復災區目前著重側溝淤泥清理，季連成昨呼籲志工，「鏟子不必再帶，現在需要勺子超人」，希望志工進到災區帶較長的勺子來。
季連成今天表示，現在還是側溝為重點工作，已完成18公里，10月15日清理完畢。佛祖街畫分三處，46巷前道路持續優化，林田幹道剩下600公尺要打通，保安寺前沙包要加強，6萬個增加到8萬個；除了民眾使用沙包外，也會在農田邊坡蓋上防水袋，上與下都會堆置沙包，不會讓汙泥留道路上。
來自高雄的碩士生邱小姐、江小姐今天搭上清晨5時34分火車，歷經3個多小時，9時許終於抵達光復車站，接著來到車站前志工服務分配站準備前往災區幫忙。
江小姐手持2支幾乎與自己等高的「勺子」，她，因工作關係沒時間，今天排開事情就相約前來，兩人都是第一次到光復災區，「就是來幫忙，能盡多少力就盡多少力。」聽聞知道災區的勺子少，便到五金行買了1支190元勺子，想說也可留下給其他志工使用。
