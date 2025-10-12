快訊

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

災區缺水電工「宜蘭幫」水電超人前進花蓮 幫弱勢戶無償修繕被讚爆

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
獨居老翁從洪災至今，家裡沒水沒電，「宜蘭幫」水電超人幫忙安裝水龍頭，如今清洗沒有問題了。圖／宜蘭幫工班提供
獨居老翁從洪災至今，家裡沒水沒電，「宜蘭幫」水電超人幫忙安裝水龍頭，如今清洗沒有問題了。圖／宜蘭幫工班提供

宜蘭身為花蓮鄰縣，洪患以來無數宜蘭人前往救災，宜蘭囝仔行銷企畫蘇宏明暫停手邊工作，日前號召「挖土機超人」剷土除泥，今天更組「宜蘭幫」水電工班團隊挺進災區，免費幫弱勢戶修水電，未來第二波行動還會有木作泥作、衛浴鋁門窗等大部隊接棒。此熱心善行消息傳出，網友一片讚爆。

災區雖送水送電，但很多住家室內管線受損無法有水電，目前最缺水電志工。今天第一波「宜蘭幫」共2車、7人，由易耕工程水電謝老闆、探吉工程水電陳老闆帶著專業水電師傅，連同整車水電材料，清晨6點多就抵達災區。

首戶是獨居阿公說，他從淹水到至今沒水沒電，經過安裝接通水電「終於有個家了」，他站門口不斷感謝這群熱心的水電超人。

蘇宏明表示，2天前網路號召「宜蘭幫」由工班出力出技術，他負責出錢籌經費，最重要「無償援助」，禁止向災民收錢，喝杯水可以。

他溫情喊話，「懇請幫忙用你的功夫，幫災民重現溫暖的家，從點線面，拼出希望的光復地圖」，「宜蘭幫，永遠站在災區最需要的地方，因為我們在，所以希望不減」，網路號召立即吸引工班入幫，今天先頭部隊出發，盼更多人加入輪班協助，加速復原。

據了解，蘇宏明在花蓮洪災發生時就號召「挖土機超人」到災區剷除淤泥，接連幾天都沒有回家，又接著啟動「宜蘭幫公益光復重建計劃」，帶著「水電超人」滿滿的愛前往光復鄉

蘇宏明說，弱勢家庭比較不知道如何求援，不清楚資源在何處，所以服務對象是獨居長者住家、弱勢低收家庭、行動不便長者住戶順序是臥床者、無法爬樓梯的行動不便者，至少要讓他們維持基本供水供電需求，才能居住生活。

他說，「宜蘭幫」未來會持續推動第二波行動，包括水電先鋒、木作、衛浴廚具、泥作、鋁門窗等大部隊陸續跟上，幫受災戶安裝大門與鋁門窗、馬桶化糞池要能通…，如果企業主、社團各界願意出力、出物、出資源、出扣扣，他都十分感謝。

「宜蘭幫」水電超人的幫助對象是花蓮災區的弱勢戶。圖／宜蘭幫提供
「宜蘭幫」水電超人的幫助對象是花蓮災區的弱勢戶。圖／宜蘭幫提供
獨居老翁從洪災至今，家裡沒水沒電，「宜蘭幫」水電超人今天幫忙接通電了，讓災民能維持基本生活用電。圖／宜蘭幫工班提供
獨居老翁從洪災至今，家裡沒水沒電，「宜蘭幫」水電超人今天幫忙接通電了，讓災民能維持基本生活用電。圖／宜蘭幫工班提供
獨居老翁從洪災至今，家裡沒水沒電，「宜蘭幫」幫忙接通水電，老翁站在門口不斷感謝這群熱心的「水電超人」圖／宜蘭幫工班提供
獨居老翁從洪災至今，家裡沒水沒電，「宜蘭幫」幫忙接通水電，老翁站在門口不斷感謝這群熱心的「水電超人」圖／宜蘭幫工班提供

堰塞湖 馬太鞍溪 水電 宜蘭 災民 光復鄉

延伸閱讀

101國慶雷射現「鏟子超人」網讚爆　賈永婕揭幕後臨時趕工內幕

「花蓮女兒」醫捨假救災淚灑佛祖街 台中醫院正妹醫護進駐成最美風景

台中醫院醫護馳援花蓮 見志工無私救災感動落淚

影／花蓮協助救災 新北特搜國慶日送愛心物品資助光復弱勢阿嬤

相關新聞

災區缺水電工「宜蘭幫」水電超人前進花蓮 幫弱勢戶無償修繕被讚爆

宜蘭身為花蓮鄰縣，洪患以來無數宜蘭人前往救災，宜蘭囝仔行銷企畫蘇宏明暫停手邊工作，日前號召「挖土機超人」剷土除泥，今天更...

馬太鞍溪便道今12時放寬車種管制「限速30公里」 全聯結車持續禁行

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，馬太鞍溪橋也遭洪水沖斷，經2周多的搶修，涵管便道已提前於國慶日開放通行，經昨...

國慶連假最後1天「超人」變少了 保安寺沙包還要再2萬個

今天是國慶連假最後一天，也是花蓮光復災後復原第20天，光復車站上午仍湧入不少超人，有些還是「勺子超人」，但相比連假首日1...

馬太鞍溪堰塞湖只剩1.7% 4條件符合才考慮解除紅色警戒

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，農業部林保署原本航拍推估蓄水量剩500多萬噸，經成功大學團隊重新安裝水位計，昨測量計算...

花蓮光復鄉清溝 呼叫「勺子超人」上場

花蓮光復鄉洪災昨進入第19天，但側溝淤泥清理進度仍緩慢，中央前進協調所總協調官季連成昨呼籲志工「鏟子不必再帶，現在需要勺...

馬太鞍溪堰塞湖釀災 陳駿季勘查指示研擬復育方案

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，災區農田大面積受損、農田灌溉系統也受到嚴重堵塞，農業部長陳駿季今天前往視察，並指示改良場邀集專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。