災區缺水電工「宜蘭幫」水電超人前進花蓮 幫弱勢戶無償修繕被讚爆
宜蘭身為花蓮鄰縣，洪患以來無數宜蘭人前往救災，宜蘭囝仔行銷企畫蘇宏明暫停手邊工作，日前號召「挖土機超人」剷土除泥，今天更組「宜蘭幫」水電工班團隊挺進災區，免費幫弱勢戶修水電，未來第二波行動還會有木作泥作、衛浴鋁門窗等大部隊接棒。此熱心善行消息傳出，網友一片讚爆。
災區雖送水送電，但很多住家室內管線受損無法有水電，目前最缺水電志工。今天第一波「宜蘭幫」共2車、7人，由易耕工程水電謝老闆、探吉工程水電陳老闆帶著專業水電師傅，連同整車水電材料，清晨6點多就抵達災區。
首戶是獨居阿公說，他從淹水到至今沒水沒電，經過安裝接通水電「終於有個家了」，他站門口不斷感謝這群熱心的水電超人。
蘇宏明表示，2天前網路號召「宜蘭幫」由工班出力出技術，他負責出錢籌經費，最重要「無償援助」，禁止向災民收錢，喝杯水可以。
他溫情喊話，「懇請幫忙用你的功夫，幫災民重現溫暖的家，從點線面，拼出希望的光復地圖」，「宜蘭幫，永遠站在災區最需要的地方，因為我們在，所以希望不減」，網路號召立即吸引工班入幫，今天先頭部隊出發，盼更多人加入輪班協助，加速復原。
據了解，蘇宏明在花蓮洪災發生時就號召「挖土機超人」到災區剷除淤泥，接連幾天都沒有回家，又接著啟動「宜蘭幫公益光復重建計劃」，帶著「水電超人」滿滿的愛前往光復鄉。
蘇宏明說，弱勢家庭比較不知道如何求援，不清楚資源在何處，所以服務對象是獨居長者住家、弱勢低收家庭、行動不便長者住戶順序是臥床者、無法爬樓梯的行動不便者，至少要讓他們維持基本供水供電需求，才能居住生活。
他說，「宜蘭幫」未來會持續推動第二波行動，包括水電先鋒、木作、衛浴廚具、泥作、鋁門窗等大部隊陸續跟上，幫受災戶安裝大門與鋁門窗、馬桶化糞池要能通…，如果企業主、社團各界願意出力、出物、出資源、出扣扣，他都十分感謝。
