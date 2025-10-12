馬太鞍溪便道今12時放寬車種管制「限速30公里」 全聯結車持續禁行

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，馬太鞍溪橋也遭洪水沖斷，經2周多的搶修，涵管便道已提前於國慶日開放通行，經昨重車及甲類大客車試行駛評估其穩定性，以及既有道路2處路口改善完成後，今天中午12時起，除持續禁行全聯結車外，其他車種均可通行，但限速30公里。

台9線馬太鞍溪橋河床涵管便道，已於10月10日國慶日提前搶通開放通行，交通部公路局指出，昨（11日）經辦理重車及甲類大客車試行駛，並觀察車行軌跡，現場評估涵管及路基穩定性良好，經昨日辦理便道（既有道路）2處路口改善完成後，滾動檢討放寬管制，以利救災及通行。

公路局表示，因應便道安全管理的需求，已將中央氣象署雨量站及雷達回波強度等相關氣象情資，納入封路管理機制滾動調整，水位計已設置於涵管便道及上游2公里處，可即時監測水位變化。

此外，也在涵管便道南、北二端堤頂上設置CCTV，以即時影像監看河床水位變化及便道通行狀況，並已於便道堤頂上24小時配置監看警戒人力，全時監控上游的降雨與河川水位變化，以利提前啟動預警機制及採取封閉管制，確保便道通行安全。

第1階段的涵管便道通車目標已完成，後續第2階段鋼便橋預計2026年1月底前完成。目前涵管便道供緊急有條件通行，遇有上游降雨或水位上升達預警或警戒值時，將隨時可能預警性封閉，如因施工需要也有可能部分時段管制通行。

公路局呼籲用路人，配合現場指揮人員及牌面導引行車，另相關道路封閉、管制訊息，將透過公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」、路側CMS、警廣、電視及平面媒體周知。

