馬太鞍溪堰塞湖只剩1.7% 4條件符合才考慮解除紅色警戒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖經重新安裝水位計，昨測量蓄水量僅剩約155萬噸，是滿水位的1.7%。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖經重新安裝水位計，昨測量蓄水量僅剩約155萬噸，是滿水位的1.7%。圖／林業署花蓮分署提供

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決釀災，農業部林保署原本航拍推估蓄水量剩500多萬噸，經成功大學團隊重新安裝水位計，昨測量計算蓄水量僅剩約155萬噸，是滿水位的1.7%，中央若核定撤離計畫後，將再評估是否解除「紅色警戒」。

林保署本月9日委託成功大學防災研究中心團隊，由空勤黑鷹直升機搭載，飛往堰塞湖重新安裝水位計，並運用吊掛小型無人船水下測量。

林業署花蓮分署表示，實際測量算出堰塞湖水位高程1019.7公尺，下降119.3公尺，湖區面積12.6公頃，最大水深約20公尺，蓄水量下修為155萬噸，是溢流前滿水位9100萬噸的1.7%，這數字與災後透過航攝或無人機空拍，比對湖面水線推估的500多萬噸明顯降低。

林業署研判，堰塞湖水大幅減少，是因樺加沙颱風引發壩體溢流沖刷下切時，大量土方崩落到湖區，且周遭坡面崩積土石災後持續滾落下移，還有馬太鞍溪上游溪水持續夾帶大量泥沙入湖導致淤沙嚴重。目前每天都有無人機空拍監測，近日溢流口下刷速度趨緩，壩體及水流都沒有異狀。

中央解除堰塞湖紅色警戒須符合4大條件，包括堰塞湖流量維持正常流量、堤防防線足以抵擋洪水衝擊、疏浚及撤離計畫核定完成等。

中央前進協調所總協調官季連成說，堤防已加高到5公尺可擋住洪水、馬太鞍溪疏浚4.6萬方土基並持續加強，撤離計畫昨也二度開會討論，重點包括堰塞湖情境的告警系統確認、疏散警戒值、撤離路線及方式，希望做成周延、可行計畫，由花蓮縣長徐榛蔚核定後，接著兵棋推演、實地演練後，再考量堰塞湖解除紅色警戒的可行性。

