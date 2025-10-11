聽新聞
花蓮光復鄉清溝 呼叫「勺子超人」上場

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮報導
花蓮光復災後復原持續進行，許多勺子超人默默地在市區道路挖水溝。記者林佳彣／攝影
花蓮光復災後復原持續進行，許多勺子超人默默地在市區道路挖水溝。記者林佳彣／攝影

花蓮光復鄉洪災昨進入第19天，但側溝淤泥清理進度仍緩慢，中央前進協調所總協調官季連成昨呼籲志工「鏟子不必再帶，現在需要勺子超人」，希望志工進到災區帶較長的勺子來，以利清溝。另外，前天起推出志工保險，已有815人納保。

洪災造成1837戶受災，評估已不堪居住的71戶重災戶，已訪查58戶，其中40戶有安置需求，已選定鄰近的3塊台糖土地，與災戶最後討論後將建「離家不離村」中繼屋；靠近馬太鞍溪堤防的佛祖街等重災區因淤泥相當深，目前只挖出一半，只剩35戶還未「出土」。

光復鄉其他區域家戶清淤多已完成，但街區總長30公里長的側溝，淤泥僅清除一半，要挖一定程度量，至少要挖掉3分之1，清溝車的管線才能吸取剩餘淤泥，許多「勺子超人」在市區道路挖水溝，全身弄得髒兮兮仍賣力挖。

季連成說，災區預計清溝30公里，到昨天清理18公里。目前災區有800~900支勺子，民眾若來幫忙，可準備2公尺長的勺子，方便伸到側溝內清淤。

光復昨仍湧入不少志工清淤，20歲義務役男呂承恩原定居美國，去年返台服義務役。9月23日洪災重創光復，他放棄10天積假，跟著部隊於9月30日抵達災區，連日幫忙挖土、送物資等，結束部隊任務後，以民眾身分繼續幫忙，遇到外媒採訪，還充當翻譯。

「大家幫忙救災，也放下對軍人的偏見。」呂承恩直言，災後軍人第一個報到，也承受不少情緒，他體認到軍人在第一線的辛苦，10月15日退伍後，會再返回災區待半個月。

中央前進協調所前天原本要在記者會宣布志工保險方案，但季連成宣布先以徵調的專業志工納保，一般志工散客暫不實施，直到當天下午1時才「轉彎」上路，讓外界納悶。副總協調官李孟諺昨說，原本要為一般志工納保，但是不特定對象，業界意願不高，政院努力說服，總算成功，也將持續提供公費保險直到前進協調所撤離。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 季連成 義務役 李孟諺

