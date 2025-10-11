馬太鞍溪堰塞湖釀災 陳駿季勘查指示研擬復育方案

快訊

中央社／ 台北11日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，災區農田大面積受損、灌溉系統也受到嚴重堵塞，農業部長陳駿季（右）11日到災區查看受損農田現況。農業部提供／中央社
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，災區農田大面積受損、農田灌溉系統也受到嚴重堵塞，農業部陳駿季今天前往視察，並指示改良場邀集專家學者共同勘查、研擬災後農田再生復育方案。

農業部晚間發布新聞稿指出，陳駿季今天赴災區視察農田緊急供灌計畫、圳路清淤及農田垃圾處理狀況，同時訪視受災嚴重的邦查農場，並針對農田流失議題，與花蓮區農業改良場及土壤專家學者共同會商，研議後續處理方案。

針對馬太鞍溪堰塞湖致災造成農田損失，陳駿季指示花蓮改良場邀集土壤專家學者共同勘查受災農地，並研擬災後農田再生復育可能方案。

對於受損農田重建，陳駿季說，農業部將以「對農民最有利、對農業經營最永續」原則，依據專家調查及現地情況進行規劃。

陳駿季說，未來不論是依據現況條件全部或部分移除土砂，在原地籍重建恢復農業生產或分期分級重建農田，或以土地重劃方式重新規劃生產等各種可能方案，都將與農民溝通協調後，決定最合適的做法。

農業部提到，災後馬太鞍溪河道進水口淤積無法取水，為了救援約63公頃未受災稻田，避免稻作因缺水遭受災損，已立即啟動緊急供灌計畫，包括開鑿2口水井，以及佈設臨時輸水管線約1000公尺，並於今天開始供灌。

此外，光復鄉垃圾掩埋場在這次災害中遭到沖毀，大量垃圾漂散至下游，主要散落於北富村農田，遭垃圾覆蓋的農田約計79公頃，農業部表示，已經在第一時間進行農田整治工作，透過緊急採購，引進相關機具，以求盡快清除垃圾，幫助農民恢復生產。

堰塞湖 馬太鞍溪 陳駿季 農業部 花蓮

